日職／度會隆輝9局致勝轟棒打巨人終結者 橫濱高潮系列賽首輪率先聽牌

日本職棒高潮系列賽首輪，中央聯盟由橫濱隊客場面對巨人隊，今天第一場賽事，橫濱隊靠著度會隆輝在9局上砲轟巨人終結者，敲出超前陽春彈，幫助球隊以2：1打下勝利，在3戰2勝的賽事中率先聽牌。

橫濱在例行賽排名第3，高潮系列賽首輪全客場作戰，今天在東京巨蛋面對巨人，首局由牧秀悟從巨人先發左投井上温大手中敲出陽春全壘打，率先打下1：0領先。

巨人則是在1局下還以顏色，面對橫濱王牌左投東克樹，開路先鋒吉川尚輝率先揮出二壘打，靠隊友短打推進上三壘後，泉口友汰擊出一壘方向滾地球，吉川尚輝趁勢跑回追平分，雙方1：1回到原點再戰。

井上温大儘管首局挨轟，之後幾乎完全壓制橫濱打線，之後7局的投球只被敲2支安打，都是來自宮﨑敏郎。此戰井上温大合計先發8局用102球，被揮出3支安打（1轟），沒有投出保送，飆10次三振，失1分。

然而井上温大退場後，巨人9局上推出守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）登板，橫濱開路先鋒度會隆輝在1出局後上場，抓152公里的速球轟出中右外野方向的超前陽春砲，打下橫濱勝利打點。

至於橫濱先發投手東克樹主投7局用102球，被敲出5支安打，有2次三振，失1分，之後浜地真澄和雷諾茲（Sean Reynolds）各投1局無失分，守住勝利。