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日職／孫易磊高潮系列賽初登板投1局飆2K 西武洋砲10局再見轟搶首勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供（資料照）
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供（資料照）

日本職棒季後賽高潮系列賽首輪，太平洋聯盟西武隊對上火腿隊首戰，火腿台灣投手孫易磊在第7局雙方2：2平手時上場，生涯日職季後賽初登板投出3上3下、飆2次三振，守住局面。西武則在延長賽10局下靠著洋砲卡納里歐（Alexander Canario）的再見轟，以3：2搶下勝利，在3戰2勝制系列賽拔得頭籌。

火腿此戰排出有原航平先發，1局下面對西武第2棒平澤大河，被轟出右外野方向的陽春全壘打，西武先取得1：0領先。火腿打線則是在4局上由奈良間大己狙擊西武先發投手平良海馬，轟出左外野超前2分彈，火腿反以2：1領先。

5局下西武再掀反攻，長谷川信哉率先上場，採短打點成一支內野安打，瀧澤夏央犧牲觸擊把隊友推進上二壘，西川愛也補上中外野安打，一棒送回追平分，雙方2：2平手。

有原航平投完5局後退場，僅用63球，被敲5支安打（1轟），送出5次三振，失2分。火腿接著換上福島蓮，中繼1局用15球，被敲1支安打，沒有失分。

第7局雙方2：2平手局面，火腿再推出第3任投手孫易磊登板，生涯首次參與高潮系列賽就在首戰登板中繼，面對首名打者瀧澤夏央，連飆4顆速球，球速依序為153、153、154、154公里，讓打者擊出游擊滾地球，並靠游擊手水野達稀的精彩守備抓到第1個出局數。

孫易磊接著面對西川愛也，以135公里的變速球送出三振，面對開路先鋒卡納里歐又是連兩顆154公里的直球伺候，該打席用4球再飆三振，中繼1局以13球連續解決3名打者、飆2K，沒有失分，最快球速達154公里，守住平手局面。

西武先發投手平良海馬今天主投5局用105球，被擊出6支安打，送出8次三振，但也有3次四壞球保送，失2分，之後接手的西武牛棚投手都無失分，雙方正規賽9局打完維持平手進入延長賽。

10局下火腿推細野晴希登板，先解決首名打者後，面對前4打席沒表現的卡納里歐，投第一球、143公里的指叉球被轟出左外野大牆，形成再見陽春砲，西武最終以3：2搶下系列賽首勝，率先聽牌。

孫易磊 西武 日職

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