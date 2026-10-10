中職／獅隊絕境出招！史上首見季後賽43歲四棒 陳鏞基還要扛一壘

日本職棒季後賽高潮系列賽首輪，太平洋聯盟西武隊對上火腿隊首戰，火腿台灣投手孫易磊在第7局雙方2：2平手時上場，生涯日職季後賽初登板投出3上3下、飆2次三振，守住局面。西武則在延長賽10局下靠著洋砲卡納里歐（Alexander Canario）的再見轟，以3：2搶下勝利，在3戰2勝制系列賽拔得頭籌。

2026-10-10 16:18