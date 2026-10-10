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中職／獅隊絕境出招！史上首見季後賽43歲四棒 陳鏞基還要扛一壘
中信兄弟隊帶著2勝0敗優勢，尋求在今晚鎖定台灣大賽門票，陷入絕境的統一獅隊，先發打線啟用43歲老將陳鏞基擔任四棒，也突破前年由他自己締造的紀錄，將季後挑戰賽最高齡先發四棒紀錄再改寫為43歲89天，就算加上總冠軍賽，也是季後賽史上首見43歲四棒。
陳鏞基2024年在季後挑戰賽兩度扛先發四棒，第3場當天年紀41歲93天，今天自己將自己的紀錄刷新兩歲。
若加上總冠軍賽，最高齡四棒紀錄為2000年第4場興農牛隊林仲秋的42歲25天，陳鏞基也一併打破季後賽（含季後挑戰賽、總冠軍賽）最高齡四棒紀錄。
獅隊背水一戰，打線換掉林子豪、林佳緯，換上陳鏞基、林培緯，陳鏞基此役不僅扛四棒，還要負擔一壘守備，指定打擊交給22歲的林培緯。
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