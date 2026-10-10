中職／獅隊0勝2敗絕境拚翻身 林岳平季後賽帶兵19敗差一步平紀錄

統一獅隊在季後挑戰賽出師不利，昨天不敵中信兄弟隊，已於系列賽處於0勝2敗絕境，而總教練林岳平在季後挑戰賽、總冠軍賽已累積19敗，即將追平季後賽史上最多敗教頭紀錄。

獅隊以全年第二拿到季後賽門票，季後挑戰賽從1敗出發，昨天面對兄弟儘管「只」以1：4落敗，但幾乎全場打來看不到贏球契機，獅隊一路被壓著打。

林岳平從2020年執掌獅隊兵符以來，至今累積季後挑戰賽3勝8敗、總冠軍賽5勝11敗，合計19敗。

中職史上季後賽最多敗教頭紀錄，由徐生明（總冠軍18敗、挑戰賽2敗）、洪一中（總冠軍賽17敗、挑戰賽3敗）共同保持，林岳平只差1敗就將追平。