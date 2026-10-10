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日職／高潮系列賽首輪今開打 林安可尚未歸隊、孫易磊迎季後賽初體驗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。 聯合報系資料照
林安可。 聯合報系資料照

日本職棒季後賽高潮系列賽首輪賽事今天展開，太平洋聯盟由西武隊與火腿隊進行3戰2勝制交手，然而西武今天沒有做出球員登錄異動，林安可尚未歸隊，目前僅火腿投手孫易磊一名台灣球員參與其中。

日職高潮系列賽首輪賽事，太平洋聯盟由例行賽排名第二的西武，對上排名第三的火腿，由西武握有全主場優勢，比賽都在西武巨蛋進行，首輪勝隊將與聯盟冠軍軟銀隊爭取日本大賽門票。

西武、火腿系列賽首戰於台灣時間今天下午1點進行，由平良海馬出戰有原航平，兩隊陣容中僅一名台灣球員，無緣上演林安可與孫易磊的「台灣對決」。

西武台灣外野手林安可在9月中因自打球造成右膝挫傷，經休養後雖恢復出賽，但隨後在9月24日被抹消一軍登錄，而降二軍10天期滿後仍未重返一軍，今天西武展開高潮系列賽前也沒有做出選手異動，林安可尚未能迎接日職季後賽初體驗。

至於火腿21歲投手孫易磊，今年6月獲得2場一軍先發機會，之後轉任牛棚留在一軍陣容中，今年也將首次參與高潮系列賽。 

孫易磊 林安可 日職

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