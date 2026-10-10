日職／昔與大谷齊名！藤浪晉太郎遭戰力外 歐力士有意網羅拚東山再起

過去與道奇隊球星大谷翔平齊名的日本強投藤浪晉太郎，旅美返日後仍未找回昔日身手，今年遭橫濱DeNA隊戰力外，不過他的職棒生涯有望迎來新轉機。據日媒《體育報知》報導，歐力士隊正積極評估網羅這名32歲右投，若順利加盟，還有機會與高中搭檔森友哉，重組昔日稱霸甲子園的冠軍投捕組合。

藤浪晉太郎與大谷翔平同為1994年出生，兩人高中時期就被視為日本棒球界的超級新星。藤浪2012年率領大阪桐蔭高中完成甲子園春夏連霸，風頭一度不輸大谷，並在同年選秀獲阪神虎隊第一指名，展開職棒生涯。進入職棒後，他菜鳥球季就拿下10勝，連3年繳出雙位數勝投，2015年更奪下央聯三振王，2017年入選世界棒球經典賽日本代表隊。然而受控球不穩影響，近年表現逐漸下滑，2023年挑戰大聯盟後，也始終無法站穩腳步。

藤浪去年7月重返日職，加盟橫濱DeNA隊，但本季僅在一軍登板3場，最終遭球團列為戰力外。儘管如此，他仍保有超過160公里的球速，加上日職累積58勝、大聯盟64場出賽的經驗，依舊受到球團關注。

據報導，歐力士本季以洋聯第4作收，先發輪值更面臨傷兵問題，包括宮城大彌、山下舜平大都因手肘手術長期缺陣，曽谷龍平也受到手肘不適影響，加上本季拿下13勝的洋投艾斯皮諾薩（Anderson Espinoza）受到其他球團關注，讓補強先發投手成為休賽季的重要課題。

值得一提的是，若藤浪順利加盟歐力士，還有機會與森友哉再度搭檔。兩人過去就讀大阪桐蔭高中時，曾攜手完成2012年甲子園春夏連霸，如今有望在相隔多年後重組冠軍投捕組合，也為這筆潛在補強增添話題。