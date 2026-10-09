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中職／獅隊首局雙殺不成釀禍 餅總：林子豪那球影響很大

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

統一獅隊今天在季後挑戰賽首戰以1：4不敵中信兄弟，陷入0勝2敗的絕境，首局失3分成最大敗筆，總教練「大餅」林岳平也直言，首局沒能製造雙殺確實影響很大，讓球隊陷入不利的局面。

獅隊今天由洋投布雷克先發，首局1出局後讓張仁瑋敲出安打後，被下一棒曾頌恩擊出一壘方向的滾地球，一壘手林子豪沒能將球撲下，之後二壘手林泓弦接球後傳往一壘已來不及，形成內野安打，之後布雷克又被連敲2安失分，滿壘時再投保送，接著因滾地球失第3分。 

林岳平指出，林子豪那顆球，確實對比賽影響很大，「那顆球有機會接到，如果接到應該是雙殺，會化解那個局面，沒接到之後， 接連兩支巧妙的穿越安打，製造了先失分的局面，這對布雷克、甚至隊統一來講，都是不好的開局。」

獅隊在0：3落後的狀況下，5局上由陳重羽的安打開局，下一棒陳聖平打擊時，球隊下達打帶跑戰術，但他擊出游擊方向滾地球，被江坤宇以美技守備製造雙殺，之後獅隊雖靠2支安打追回1分，但沒能改變戰局。

餅總賽後也說，「可以說是坤宇的守備，化解了我們的攻勢，以那一局來講，如果那支安打有串連，也許有機會追平。」

林子豪 中職 林岳平

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