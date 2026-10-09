中職／象獅季後挑戰賽G2先發出爐 菲力士對決喬登

中信兄弟隊今天在季後挑戰賽首戰以4：1擊敗統一獅隊，先取得2勝0敗的聽牌優勢，明天第2戰移師獅隊主場、台南亞太棒球場，兩隊先發投手揭曉，兄弟將推菲力士出馬迎戰前東家，「背水一戰」的獅隊則由喬登把關。

中信兄弟奪下半季冠軍帶著1勝優勢，與統一獅隊進行4戰3勝制的季後挑戰賽。今天首戰在台中洲際棒球場兩萬人滿場的場面打下勝利，收進洲際球場季後挑戰賽跨季5連勝、對戰獅隊跨季3連勝，同時戰績2勝0敗，前進台灣大賽率先「聽牌」。

明天兩隊移師台南進行第2戰，也將是台南亞太棒球場史上首場季後賽，23500張門票在開賣後就售罄，季後挑戰賽連兩戰滿場。

兄弟明天將在客場力拚二連勝前進台灣大賽，推出菲力士先發，他在本季例行賽出賽12場，拿下0勝4敗，防禦率3.56，其中對戰獅隊4場先發吞2敗，防禦率4.98。

獅隊0勝2敗後陷入絕境，明天要在主場爭取續命，喬登將迎接個人中職季後賽初登板。本季例行賽出賽21場，戰績8勝4敗，防禦率1.64，對戰中信兄弟更是先發3場勝率百分百，合計投17局僅失1分自責分，防禦率0.53。