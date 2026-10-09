快訊

南非法官皮萊獲諾貝爾和平獎 戲稱可能與川普分享獎項

日本零食、泡麵別急著帶回台 地勤曝「4類伴手禮」恐踩檢疫紅線

BIGBANG大巨蛋驚險一瞬間！太陽「腳滑」險摔下舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／勝騎士做足準備繳7局好投 預約「再一起拋一次彩帶」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
勝騎士季後挑戰賽G1繳出7局失1分好投奪勝。圖／中信兄弟提供
勝騎士季後挑戰賽G1繳出7局失1分好投奪勝。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊洋投勝騎士在季後賽首度迎戰前東家統一獅隊，今天在季後挑戰賽首戰繳出7局失1分好投，率領球隊以4：1收下勝利、系列賽取得2勝0敗的聽牌優勢，賽後勝騎士也向主場球迷喊話，「希望我們能再一起拋一次彩帶。」

勝騎士本季例行賽對獅隊先發3場，合計投18局失12分，防禦率5.50，今天迎接轉披黃衫後的首場季後賽登板，用97球投完7局，被敲7支安打，沒有保送，送出6次三振，失1分，拿下個人生涯季後挑戰賽第2勝。

勝騎士透露，今天能有如此的好表現，賽前做了很充足的準備，除了和捕手的溝通之外，也和教練團進行很多討論，最後獲得好的結果。

勝騎士去年轉戰兄弟後因傷無緣季後賽，今年則隨球隊奪得下半季冠軍，並在季後挑戰賽首戰登板，他指出：「非常開心、感覺非常好，身體非常健康，也非常開心能在季後賽投球，並拿下勝利。」

上周看著兄弟下半季封王的黃彩帶落下，勝騎士坦言，那樣振奮的畫面，會讓球隊更有動力，並向球迷預約，「希望我們可以再一起拋一次彩帶。」

中信兄弟手握1勝進入季後挑戰賽，今天贏球後搶下2勝0敗聽牌優勢，距離台灣大賽就差1勝，明天要移師台南亞太棒球場，勝騎士也盼球迷一起到台南應援，「希望大家繼續為我們加油，我們會在場上盡全力奮戰。」

勝騎士季後挑戰賽G1繳出7局失1分好投奪勝。圖／中信兄弟提供
勝騎士季後挑戰賽G1繳出7局失1分好投奪勝。圖／中信兄弟提供

勝騎士 中職 統一獅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／勝騎士7局好投壓制前東家 中信兄弟4：1擊敗獅隊「聽牌」

中職／兄弟勝騎士季後賽首戰前東家 獅隊推布雷克應戰

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

中職／季後賽帶兵戰績慘綠 林岳平考驗才正要開始

相關新聞

中職／勝騎士7局好投壓制前東家 中信兄弟4：1擊敗獅隊「聽牌」

中職季後挑戰賽今天在台中洲際棒球場展開，中信兄弟奪下半季冠軍手握1勝，今天靠著勝騎士先發7局失1分壓制前東家，打線則在首局就敲回3分奠定勝基，在滿場兩萬人的見證下，以4：1擊敗統一獅隊，在4戰3勝制的季後賽先搶下2勝0敗的「聽牌」優勢。

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

中華職棒季後挑戰賽今天開戰，中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，滿場兩萬名球迷共襄盛舉，兩隊洋投對決，兄弟勝騎士出馬對戰前東家，獅隊則是推出布雷克迎戰，雙方先發打序出爐。

中職／獅隊連4年打挑戰賽史上首見 首度沒「保底」1勝不見得是壞事

中華職棒37年季後賽戰線從今天啟動，季後挑戰賽由下半季冠軍中信兄弟與全年第二統一獅隊展開廝殺，上半季冠軍兼全年第一味全龍隊在台灣大賽等待對手。歷年稱霸下半季的球隊（含包辦上下半季）有高達68%奪冠，但「挑戰者」逆襲的案例還歷歷在目，就是去年樂天桃猿隊。

棒球／世界排名更新！中華隊仍高居第2、南韓第4緊咬美國

世界棒壘球總會（WBSC）今天更新世界排名，日本以6349分位居榜首，中華隊仍是世界第2，第3的美國與第4的南韓只有40分差距。

中職／象獅季後挑戰賽G2先發出爐 菲力士對決喬登

中信兄弟隊今天在季後挑戰賽首戰以4：1擊敗統一獅隊，先取得2勝0敗的聽牌優勢，明天第2戰移師獅隊主場、台南亞太棒球場，兩隊先發投手揭曉，兄弟將推菲力士出馬迎戰前東家，「背水一戰」的獅隊則由喬登把關。

中職／勝騎士做足準備繳7局好投 預約「再一起拋一次彩帶」

中信兄弟隊洋投勝騎士在季後賽首度迎戰前東家統一獅隊，今天在季後挑戰賽首戰繳出7局失1分好投，率領球隊以4：1收下勝利、系列賽取得2勝0敗的聽牌優勢，賽後勝騎士也向主場球迷喊話，「希望我們能再一起拋一次彩帶。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。