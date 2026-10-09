中職／勝騎士做足準備繳7局好投 預約「再一起拋一次彩帶」

中信兄弟隊洋投勝騎士在季後賽首度迎戰前東家統一獅隊，今天在季後挑戰賽首戰繳出7局失1分好投，率領球隊以4：1收下勝利、系列賽取得2勝0敗的聽牌優勢，賽後勝騎士也向主場球迷喊話，「希望我們能再一起拋一次彩帶。」

勝騎士本季例行賽對獅隊先發3場，合計投18局失12分，防禦率5.50，今天迎接轉披黃衫後的首場季後賽登板，用97球投完7局，被敲7支安打，沒有保送，送出6次三振，失1分，拿下個人生涯季後挑戰賽第2勝。

勝騎士透露，今天能有如此的好表現，賽前做了很充足的準備，除了和捕手的溝通之外，也和教練團進行很多討論，最後獲得好的結果。

勝騎士去年轉戰兄弟後因傷無緣季後賽，今年則隨球隊奪得下半季冠軍，並在季後挑戰賽首戰登板，他指出：「非常開心、感覺非常好，身體非常健康，也非常開心能在季後賽投球，並拿下勝利。」

上周看著兄弟下半季封王的黃彩帶落下，勝騎士坦言，那樣振奮的畫面，會讓球隊更有動力，並向球迷預約，「希望我們可以再一起拋一次彩帶。」

中信兄弟手握1勝進入季後挑戰賽，今天贏球後搶下2勝0敗聽牌優勢，距離台灣大賽就差1勝，明天要移師台南亞太棒球場，勝騎士也盼球迷一起到台南應援，「希望大家繼續為我們加油，我們會在場上盡全力奮戰。」