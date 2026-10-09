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中職／勝騎士7局好投壓制前東家 中信兄弟4：1擊敗獅隊「聽牌」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王威晨單場3安打。圖／中信兄弟提供
王威晨單場3安打。圖／中信兄弟提供

中職季後挑戰賽今天在台中洲際棒球場展開，中信兄弟奪下半季冠軍手握1勝，今天靠著勝騎士先發7局失1分壓制前東家，打線則在首局就敲回3分奠定勝基，在滿場兩萬人的見證下，以4：1擊敗統一獅隊，在4戰3勝制的季後賽先搶下2勝0敗的「聽牌」優勢。

中信兄對上獅隊洋投布雷克，首局就強攻開場， 張仁瑋、曾頌恩、王威晨連續3棒安打先馳得點，宋晟睿再敲1安形成滿壘，接著江坤宇選到四壞球保送擠回第2分，黃韋盛的內野滾地球再送回1分，兄弟單局打了8個人次、出現4支安打，先取得3：0領先。

獅隊打線季後賽首次對決勝騎士，前4局僅敲3安，5局上林泓弦在2出局後揮出安打，邱智呈補上二壘打替獅隊追回1分，讓比數追成2分落後。

兄弟打線則在5局下再討回失分，張仁瑋率先上場揮出安打，接著靠布雷克投手犯規站上二壘，2出局後宋晟睿再敲安打送回分數，兄弟將比數改寫為4：1。

勝騎士轉戰兄弟後首次季後賽登板，面對前東家獅隊先發7局用97球，被揮出7支安打，沒有投出保送，送出6次三振，僅失1分，讓兄弟帶著3分領先進入第8局。

8局上江忠城登板，留下2出局一、二壘有人的局面，兄弟再推呂彥青登板接手，獅隊則換上43歲陳鏞基代打，擊出捕手前方滾地球出局，沒能建功，但再推高自己寫下的季後挑戰賽最年長出賽野手紀錄。

獅隊先發投手布雷克今天主投5局用88球，被敲出10支安打，有1次四壞球保送，送出3次三振，失4分都是自責分，承擔敗投。邱浩鈞第6局登板接替，生涯季後賽挑戰第10場登板，追平隊友陳韻文寫下的聯盟季後挑戰賽出賽紀錄。

中信兄弟全場敲12支安打，王威晨單場3安猛打賞，另張仁瑋、曾頌恩、宋晟睿、江坤宇都是雙安演出。獅隊則是全場敲9安，開路先鋒邱智呈也繳3安表現，陳傑憲單場雙安，生涯在季後賽累積20支安打追平高國慶寫下的聯盟紀錄，林佳緯則是4支1延續季後挑戰賽連8場安打，寫聯盟新高。

中信兄弟季後賽在洲際球場跨季5連勝、對戰獅隊3連勝；獅隊隊史第11次參與季後挑戰賽，今天輸球後苦吞4連敗，明天回主場、亞太棒球場史上首場季後賽形成背水一戰。 

中信兄弟季後挑戰賽取得聽牌優勢。圖／中信兄弟提供
中信兄弟季後挑戰賽取得聽牌優勢。圖／中信兄弟提供

中信兄弟季後挑戰賽取得聽牌優勢。圖／中信兄弟提供
中信兄弟季後挑戰賽取得聽牌優勢。圖／中信兄弟提供

中信兄弟勝騎士先發7局失1分壓制前東家。圖／中信兄弟提供
中信兄弟勝騎士先發7局失1分壓制前東家。圖／中信兄弟提供

中信兄弟 中信 勝騎士

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