中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

去年才拿下日職央聯打擊雙冠王，今年更披上日本隊戰袍征戰世界棒球經典賽（WBC），26歲內野手小園海斗卻在本月初遭廣島隊宣布不續約，震撼日本棒壇。不過他的職業生涯可能迎來意外轉機，根據日媒《Full-Count》報導，已有2名美國職棒大聯盟（MLB）球探對小園展現興趣，甚至希望向球團高層推薦，讓這名昔日廣島主力有望前進美國延續棒球生涯。

2026-10-09 15:30