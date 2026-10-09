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中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄
中華職棒季後挑戰賽今天開戰，中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，滿場兩萬名球迷共襄盛舉，兩隊洋投對決，兄弟勝騎士出馬對戰前東家，獅隊則是推出布雷克迎戰，雙方先發打序出爐。
中華職棒季後挑戰賽「獅象對決」，下半季冠軍中信兄弟在5戰3勝制（實為4戰3勝制）系列賽先保送1勝，今晚在主場出擊，雙方洋投硬碰硬。
勝騎士前一次參與季後賽時仍是身披獅隊戰袍，今年則是他轉戰兄弟後首次季後賽，對決前東家；獅隊洋投布雷克則是繼2023年季後挑戰賽再次在季後賽登板，扛G1打頭陣。
兩隊先發打序出爐，其中中信兄弟張士綸首次參與季後賽就先發，擔任G1開路先鋒，以21歲又207天打破隊史季後賽最年輕首棒紀錄。
中信兄弟先發打線：
第一棒 三壘手 張士綸
第二棒 右外野手 張仁瑋
第三棒 左外野手 曾頌恩
第四棒 指定打擊 王威晨
第五棒 中外野手 宋晟睿
第六棒 游擊手 江坤宇
第七棒 一壘手 黃韋盛
第八棒 捕手 高宇杰
第九棒 二壘手 岳東華
先發投手 勝騎士
統一獅先發打線：
第一棒 右外野手 邱智呈
第二棒 中外野手 林佳緯
第三棒 左外野手 陳傑憲
第四棒 三壘手 潘傑楷
第五棒 指定打擊 朱迦恩
第六棒 一壘手 林子豪
第七棒 捕手 陳重羽
第八棒 游擊手 陳聖平
第九棒 二壘手 林泓弦
先發投手 布雷克
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