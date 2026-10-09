日職／年初經典賽國手到年末戰力外！小園海斗遭廣島放棄卻獲美職關注

去年才拿下日職央聯打擊雙冠王，今年更披上日本隊戰袍征戰世界棒球經典賽（WBC），26歲內野手小園海斗卻在本月初遭廣島隊宣布不續約，震撼日本棒壇。不過他的職業生涯可能迎來意外轉機，根據日媒《Full-Count》報導，已有2名美國職棒大聯盟（MLB）球探對小園展現興趣，甚至希望向球團高層推薦，讓這名昔日廣島主力有望前進美國延續棒球生涯。

小園海斗2018年以選秀首輪身分加盟廣島，去年迎來生涯代表作，以3成09打擊率、3成65上壘率，一舉拿下央聯打擊王及最高上壘率雙冠，今年3月更入選日本隊經典賽陣容。然而本季表現明顯下滑，101場出賽僅繳出2成57打擊率、1轟、23分打點，8月18日還因守備失誤頻繁遭下放二軍，除了場上表現不理想，小園也受到廣島隊內「殭屍煙彈」風波波及。今年7月有日本週刊刊出照片，顯示小園曾與涉及指定藥物依托咪酯（Etomidate）案件的人士同席，引發外界議論。廣島球團10月1日宣布不再與小園等4名球員續約，球團本部長鈴木清明坦言，雖然沒有確認球員使用藥物的事實，但經過內部調查後，認為難以繼續建立信任關係。

儘管在日本職棒遭遇生涯重大挫折，小園仍可能獲得美國球團青睞。《Full-Count》引述美國《加州郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）的說法指出，他日前與大聯盟球探交流時，向對方介紹小園的實力及近況，結果有2名球探表達興趣，其中更有人直言，「我想把這件事向球團編成高層提出。」赫南德茲認為，小園目前並沒有遭到逮捕或司法處分，因此相關風波不一定會成為他赴美發展的阻礙。即使小園的長打能力難以與大聯盟重砲手相比，但他出色的擊球控制能力，加上仍有發展空間的內野守備條件，對尋求補強內野深度的球團而言，依舊具有一定吸引力，至於能否直接獲得大聯盟合約，赫南德茲則認為，從小聯盟合約開始挑戰是較有可能的選項。相較於直接擠進大聯盟名單，先透過小聯盟證明自身實力，或許是小園重新站穩職業舞台的機會。

事實上，小園在遭到廣島釋出後，也曾坦言對球團的決定感到無奈，「雖然有想說的話，但既然被告知沒有信任關係，也只能接受。」他同時表達繼續打球的意願，如今傳出大聯盟球探對他感興趣，是否就此開啟旅美之路，也成為外界關注焦點，不過目前美國球團仍停留在球探初步評估階段，尚無正式合約或邀約消息。對這名去年才登上央聯打擊王寶座的26歲好手而言，下一站究竟會留在日本，還是遠赴美國尋求東山再起的機會，仍有待後續發展。