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棒球／世界排名更新！中華隊仍高居第2、南韓第4緊咬美國

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋亞運中華隊。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運中華隊。特派記者陳正興／名古屋攝影

世界棒壘球總會（WBSC）今天更新世界排名，日本以6349分位居榜首，中華隊仍是世界第2，第3的美國與第4的南韓只有40分差距。

名古屋亞運剛落幕，完成5連霸的南韓累積4253分排世界第4，只落後第3的美國的4293分。

中華隊最近2個國際賽事都有積分進帳，名古屋亞運奪銅牌，U15世界盃拿下第5名，更新後中華隊累積5301分排名第2，仍落後日本的6349分。

墨西哥靠U15世界盃第4上升1名，多明尼加靠亞軍上升2名，目前5到12名依序是委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、多明尼加、巴拿馬、澳洲、荷蘭、古巴。

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