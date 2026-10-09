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中職／挑戰賽洲際滿場開打 陳鏞基、陳傑憲挑戰紀錄

中央社／ 台北9日電
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅提供（資料照）
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅提供（資料照）

中職季後挑戰賽由中信兄弟與統一獅交手，今天首戰洲際開打確定2萬人滿場，統一獅隊陳鏞基出賽將續推進挑戰賽最年長出賽野手紀錄、陳傑憲有望挑戰高國慶安打紀錄。

中華職棒季後挑戰賽今天開打，由全年度戰績第2名的統一7-ELEVEn獅隊與下半季冠軍中信兄弟交手，在4戰3勝制挑戰賽中，兄弟先握有1勝優勢、有3場主場。

季後挑戰賽前2戰開打前就已經確定滿場，今天首戰為兄弟主場，洲際棒球場將湧入2萬名觀眾，明天獅隊主場安排在台南亞太成棒主球場，2萬3500張門票也已經完售，並將是亞太成棒主球場首場中職季後賽。

陳鏞基。圖／統一獅隊提供
陳鏞基。圖／統一獅隊提供

獅隊43歲老將陳鏞基今年引退年，多次表示不希望這麼快結束今年球季，球隊如願拚進季後賽。陳鏞基第6度打季後挑戰賽，季後挑戰賽累積10安，從2024年起每次出賽都是紀錄，今年若出賽，將續推進季後挑戰賽最年長出賽野手紀錄。

獅隊野手陳傑憲也是第6度打季後挑戰賽，目前為止挑戰賽累積18支安打，今年有望挑戰高國慶留下的挑戰賽累積20支安打聯盟紀錄。

獅隊史第11度參與季後挑戰賽，兄弟則是第4度參與季後挑戰賽，兩隊前一次季後挑戰賽碰頭是2017年，當年度前2戰打完兩隊各拿1勝，兄弟接著2連勝取得總冠軍賽（台灣大賽）門票，兄弟季後挑戰賽在洲際累積跨季4連勝。

陳鏞基 陳傑憲 中職

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