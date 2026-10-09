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中職／獅隊連4年打挑戰賽史上首見 首度沒「保底」1勝不見得是壞事

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊連續4年打季後挑戰賽為中職史上首見。圖／統一獅隊提供
統一獅隊連續4年打季後挑戰賽為中職史上首見。圖／統一獅隊提供

中華職棒37年季後賽戰線從今天啟動，季後挑戰賽由下半季冠軍中信兄弟與全年第二統一獅隊展開廝殺，上半季冠軍兼全年第一味全龍隊在台灣大賽等待對手。歷年稱霸下半季的球隊（含包辦上下半季）有高達68%奪冠，但「挑戰者」逆襲的案例還歷歷在目，就是去年樂天桃猿隊。

獅隊為史上第一支連續4年參與季後挑戰賽的球隊，而前3年都是握有「保底」1勝的一方，僅在2024年過關，2023年成為史上第一支在季後賽（含台灣大賽）「保底」1勝卻出局的球隊，2025年再把史上第二例也寫上獅隊的名字，今年將是首度以「挑戰者」之姿進入季後賽。

兄弟時隔4年再從挑戰賽出發，前一次2022年為林威助領軍，3勝1敗淘汰味全龍隊，進一步於總冠軍賽橫掃猿隊。

中職過去36年總冠軍球隊，除了1998、1999年使用單一賽季，無上、下半季冠軍，其餘34次共9次是上半季冠軍勝出、16次下半季冠軍勝出、7次包辦上下半季冠軍球隊勝出，以及2次非季冠軍稱霸。

中職 挑戰賽 統一獅

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