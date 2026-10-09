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中職／馬傑森獲單月MVP談當兵收穫 林襄「放閃」網嗨喊：什麼時候發喜帖

聯合新聞網／ 綜合報導
馬傑森。 聯合報系資料照
馬傑森。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊內野手馬傑森今年破繭而出，季末更奪下單月打擊MVP，隨著猿隊賽季畫下句點，馬傑森也在社群平台發文回顧一年來的點滴，女友林襄也在留言區放閃。

馬傑森去年打擊率僅0.184，OPS值0.437，靠守備獲得上場時間，打擊表現受外界詬病，季後馬傑森到花蓮北埔新訓中心服4個月兵役。沒想到馬傑森今年成績脫胎換骨，生涯首度敲出全壘打，整季累積3轟，打擊率0.280，OPS值0.683，OPS+從去年的29躍進成109。

昨天馬傑森發文回顧賽季，「今年賽季正式畫下句點了。很抱歉今年沒能和大家一起走得更遠、進入季後賽挑戰總冠軍。今年因為當兵的關係起步較晚，非常感謝教練團的信任與協助，讓我開季就能在一軍和大家並肩作戰，一路拚戰到最後一刻。」

對於獲選9月10月MVP，馬傑森表示，「昨天得知自己獲得單月打擊MVP，真的非常驚喜與感動！要特別感謝一整年辛苦報導的媒體記者朋友們，謝謝你們的一票，對我而言是莫大的鼓勵，也是季末對自己努力要求的肯定，能夠在後半段的這個九月，繳出如此突破的成績，真的是意想不到的驚喜。」

近年許多球員到Driveline訓練中心進修，有球迷戲稱馬傑森去北埔新訓中心更有性價比，對於當兵帶來的幫助，馬傑森透露，「很感謝當兵那四個月讓人生短暫按下暫停，能好好沉澱、思考這幾年在工作上遇到的瓶頸；也謝謝自己當時在休假期間從未鬆懈、堅持持續訓練，如今才收穫了這點小小的果實。」

最後馬傑森感謝71Sports棒球訓練中心、球迷、隊友、球團工作人員以及贊助商。

貼文曝光後，女友林襄也在留言區寫下：「真棒！」網友們紛紛直呼，「嫁給她嫁給她」、「你們可以先原地結婚嗎」、「什麼時候發喜帖」、「怎麼一片白」、「趕快結婚，先登記好了」。

馬傑森 林襄 樂天桃猿

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