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中職／兄弟勝騎士季後賽首戰前東家 獅隊推布雷克應戰

中央社／ 記者蘇志畬台北8日電
季後賽首場中信兄弟以勝騎士(左)對決統一布雷克。 聯合報系資料照、中信兄弟提供
季後賽首場中信兄弟以勝騎士(左)對決統一布雷克。 聯合報系資料照、中信兄弟提供

中華職棒季後挑戰賽明天開打，兩隊今天公布第1戰先發投手，中信兄弟勝騎士轉隊後首次在季後賽對上前東家，統一7-ELEVEn獅隊則推出布雷克應戰。

勝騎士（Mario Sanchez）前一次季後賽登板是2024年台灣大賽，當時效力獅隊的他2度先發對上兄弟，幫助獅隊取得唯一1勝；隔年勝騎士轉戰兄弟後因受傷導致賽季提前報銷，今年賽季成績為11勝7敗、防禦率3.08，要穿著兄弟球衣在季後挑戰賽對上前東家。

布雷克（Brock Dykxhoorn）今年投出9勝7敗、防禦率1.61的賽季，生涯在台灣大賽登板4場，然而前一次季後賽登板已是2023年的季後挑戰賽，當時扛起第1戰先發投6.2局失3分，但因球隊最終2比3敗給樂天桃猿隊，吞下敗投。

兄弟 布雷克 季後賽

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