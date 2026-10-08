中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

台鋼雄鷹隊昨天才宣布7位啦啦隊女孩離隊的消息，引發許多球迷哀號。韓籍啦啦隊成員Mingo（朴旻曙）不在這波3Q名單，但昨晚突然發布翻跳「離職舞」影片，引發網友聯想。

台鋼雄鷹昨天宣布啦啦隊成員一粒、李樂、黃澄澄、妡0、艾琳、筱雯及圈圈離隊，由於一粒和李樂是本土高人氣成員，因此讓許多球迷感到遺憾。

沒想到Mingo昨晚在IG發布翻跳影片，歌曲是韓國女團i-dle隊長田小娟的新歌，歌名翻譯成中文是「我要辭職了」，歌詞描述上班族想隨性辭職、擺脫高壓與內耗的心境。

儘管這首歌近期在台韓兩地都有高知名度，但由於時間敏感，不禁讓球迷聯想Mingo可能離隊，「等等你選這首歌我會怕」、「不要這時候開玩笑啊」、「這首歌難道在暗示什麼嗎？」、「肯定不是巧合對吧？」、「這就有趣了」、「這個時機很敏感」。

另外還有眼尖網友發現，Mingo的IG簡介已經沒有台鋼，追蹤名單也沒有台鋼的帳號，台鋼職業排球隊伍「台鋼天鷹」的應援班表，也沒有Mingo的名字。