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中職／季後賽象獅大戰明天開打 雙方正式公布32人參賽名單
中華職棒季後挑戰賽明天下午5點將在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊正式公布32人參賽名單，下半季冠軍兄弟在5戰3勝制（實為4戰3勝制）先保送1勝，贏得系列賽的球隊將在總冠軍賽和味全龍隊爭霸。
兩隊面對這種短期賽制，投手調度、打線串聯與守備穩定度都是影響勝負的重要因素，教練團如何調整陣容也是系列賽重點。
兄弟隊32人名單：
投手15人─魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰。
捕手3人─林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰。
內野手8人─張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華。
外野手6人─曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華。
獅隊32人名單：
投手15人─高塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登。
捕手3人─張翔、柯育民、陳重羽。
內野手9人─林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平。
外野手5人─李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲。
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