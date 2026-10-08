中職／季後賽象獅大戰明天開打 雙方正式公布32人參賽名單

中華職棒季後挑戰賽明天下午5點將在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊正式公布32人參賽名單，下半季冠軍兄弟在5戰3勝制（實為4戰3勝制）先保送1勝，贏得系列賽的球隊將在總冠軍賽和味全龍隊爭霸。

兩隊面對這種短期賽制，投手調度、打線串聯與守備穩定度都是影響勝負的重要因素，教練團如何調整陣容也是系列賽重點。