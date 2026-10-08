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中職／投野「鬥陣」凝聚團隊 陳傑憲讚新秀挺獅晉級季後賽

中央社／ 台北8日電
陳聖平（左）、陳傑憲（右）。 中央社
陳聖平（左）、陳傑憲（右）。 中央社

統一7-ELEVEn獅隊從季初不被看好一路破浪前行，衝進中職季後挑戰賽，隊長陳傑憲認為是教練團大膽啟用新人的緣故，而下半季更以「鬥陣（台語）」開會方式，將投、野手凝聚在一起。

獅隊連2年將主力投手古林睿煬、野手林安可送往日本職棒，今年還有傷兵問題，卻能在上半季守住第3名，下半季更靠著一波連勝，最終以全年戰績64勝55敗1和、第2名之姿取得季後賽門票。

陳傑憲在接受中央社訪問時指出，今年上半季教練團讓年輕選手有發揮空間，即使經歷失敗也都是正常過程，透過不斷出賽累積經驗而蛻變，「學弟們很棒，教練敢用你們，你們也很努力去突破，我覺得這是今年統一做最好的地方。」

獅隊今年靠年輕選手發揮搶下門票，面對明天開打的季後挑戰賽，陳傑憲也對新秀們說：「季後賽氛圍、張力是不一樣的，希望他們能夠去享受，不管成功與失敗都去吸取經驗，當成很棒的養分。」

10月1日作客天母棒球場擊敗味全龍隊後，獅隊球員聚集在休息室中歡呼，顯示出挑戰季後賽的炙熱氣氛，陳傑憲透露，過去野手也會開會，但今年下半季開始野手、投手賽後一起集合，互相鼓勵、互相檢討，凝聚團隊意識。

「投手跟野手環環相扣，我們就是一個團隊。」陳傑憲將球隊比喻為船隻說：「今天一顆螺絲鬆了，整艘船就會沉下去；但如果每一顆螺絲都鎖緊的話，我們就會很牢固，有辦法破浪前行。不管是逆風或順風，我們都能夠拉著彼此往前走。」

近年在國際賽代表台灣參賽，陳傑憲就感受到團隊凝聚力的重要，不過直到今年才將這個經驗帶回母隊，他也說：「我有點自責。如果前幾年就好好把溝通做好，是不是我們球隊可能會更好。」

陳傑憲也特別感謝潘傑楷，在自己力有未逮的地方一起帶動學弟，「慢慢讓隊友知道我們不是打個人，是一個團隊。雖然說我們陣容看起來不是那麼強，但我們相信隊友、互相扶持。」

陳傑憲 統一獅

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