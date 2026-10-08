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中職／上次場邊看奪冠 張士綸再拚季後賽要享受張力

中央社／ 台北8日電
中信兄弟隊張士綸。 聯合報系資料照
中信兄弟隊張士綸。 聯合報系資料照

2024年中信兄弟隊拿下中華職棒總冠軍，張士綸雖在名單中但未出賽，今年成為球隊挺進季後挑戰賽關鍵人物，踏出兌現承諾的第1步，張士綸說：「接下來就是好好享受張力。」

張士綸新人年就被帶進台灣大賽名單，對他來說是一大肯定，而2年前球隊封王的夜晚，他在社群媒體發文寫著：「這次是在場下幫助球隊拿下冠軍，下次就是站在球場上幫助球隊拿下冠軍。」

去年張士綸未進入台灣大賽名單，今年他把握住機會，例行賽打出3成27打擊率、100支安打、16次盜壘的成績，幫助球隊連3年打進季後賽，被總教練平野惠一點名是改變球隊的年輕選手之一，張士綸自己最想感謝學長給予支持、教練團給予空間，「很高興自己能有所貢獻。」

在接受中央社訪問時，張士綸還記得2年前的心情，回顧今年能夠有所成長，無論是來自學長或教練團的肯定，對自己來說都是很大的動力，「讓我打起來更自由自在，在球場上更有信心去做每一件事情。」

雖然平時看到張士綸與王威晨有較多互動，不過張士綸也說，很多學長私底下也都會給予指導，讓自己獲益良多，「像教練團之前有說，希望我每天都在進步。我今年最大的感受也的確是這件事情，讓自己每天都過得很充實，很快樂地在打球。」

張士綸 中信兄弟

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