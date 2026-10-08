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MLB／守護者擊敗白襪保季後賽生機 拉米瑞茲：用速度給對手壓力

中央社／ 芝加哥7日綜合外電報導
拉米瑞茲（José Ramírez）。 美聯社
拉米瑞茲（José Ramírez）。 美聯社

美國職棒季後賽，守護者今天靠著歐戴爾（Jo Adell）清壘三壘安打，以及拉米瑞茲（José Ramírez）2分三壘安打，最後9比3擊敗白襪，將美聯分區系列賽扳成1比2，保住季後賽一線生機。

法新社報導，守護者在5戰3勝制系列賽的主場連輸2場後，必須在客場贏球才能避免淘汰。

白襪自1906年後，從未在主場拿下整個季後賽系列。全隊第1局先由蒂爾（Kyle Teel）擊出右外野二壘安打送回安東納奇（Sam Antonacci），首開紀錄。

守護者第3局先獲保送並擊出安打後，靠史帝芬關（Steven Kwan）1分打點安打追平。白襪中繼史密斯（Hagen Smith）隨後保送拉米瑞茲造成滿壘，歐戴爾接著擊出三壘安打清空壘包，讓守護者以4比1領先。

白襪第4局追回1分，但守護者第5局也拿下一城，拉米瑞茲這局以左外野二壘安打上壘後又盜上三壘，接著在打跑戰術下衝回本壘。

頑強的白襪持續奮戰並在第6局追回1分，雙方大量倚賴牛棚撐場，但白襪最終無法壓制對手，拉米瑞茲第8局的2分打點三壘安打奠定守護者勝利。

拉米瑞茲賽後表示，「我的策略是上壘，用速度給對手壓力，製造狀況。感謝上帝，這些都進行得很順利。」

美聯分區系列賽明天仍在芝加哥進行，白襪在主場還有一次機會延續今年的童話故事。他們在連續3個球季各輸100場之後逆勢反彈，奮力殺進季後賽。

守護者與白襪之間的贏家，將對上光芒或洋基。系列賽以2比0領先的光芒，今天稍晚將於洋基球場尋求橫掃對手。

白襪 守護者

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