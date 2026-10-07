亞冠賽／日本公布名單2屆經典賽投手領銜！阪神與歐力士無人入選有原因

台鋼雄鷹隊今天宣布啦啦隊Wing Stars共7名成員離隊，包含超人氣成員一粒。一粒今天透過社群平台發長文吐心聲，對於下一步，一粒強調如果有新動向，會親自向大家報告。

2026-10-07 12:31