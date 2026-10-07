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亞冠賽／日本公布名單2屆經典賽投手領銜！阪神與歐力士無人入選有原因

聯合新聞網／ 綜合報導
高橋宏斗。 路透
高橋宏斗。 路透

日本武士隊今天公布亞冠賽名單，2屆經典賽投手高橋宏斗領銜，新監督井口資仁解釋阪神虎與歐力士猛牛隊無人入選的原因。

亞冠賽參賽隊伍有日本、澳洲、南韓與中華隊，日本尋求3連霸，首戰11月12日對中華隊，13日對南韓，14日對澳洲。季軍戰與冠軍戰15日進行。

亞冠賽限制24 歲以下或是入團3年以內，同時開放3位29歲以下外卡選手，日本這屆把名額交給正木智也、山口航輝、辰見鴻之介。

本屆日本沒選進央聯冠軍阪神和歐力士隊選手，井口資仁解釋，「賽事11月舉行，考量球員身體狀況等各項因素，與球團討論後，選出目前最佳陣容。」

亞冠賽日本隊名單

投手：

高橋宏斗（中日）、吉田聖弥（中日）、竹丸和幸（巨人）、石田裕太郎（DeNA）、武內夏暉（西武）、金丸夢斗（中日）、高太一（廣島）、鈴木豪太（軟銀）、松本健吾（養樂多）、九谷瑠（樂天）、森田駿哉（巨人）、篠原響（西武）、中森俊介（羅德）  　

捕手：

松尾汐恩（DeNA）、小島大河（西武）、進藤勇也（日本火腿）  　

內野手

宗山壘（楽天）、渡部聖弥（西武）、佐佐木泰（廣島）、庄子雄大（軟銀）、正木智也（軟銀）、山口航輝（羅德）、山県秀（日本火腿）

外野手

度会隆輝（DeNA）、西川史礁（羅德）、佐佐木俊輔（巨人）、長谷川信哉（西武）、辰見鴻之介（廣島）

高橋宏斗 亞冠賽

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