U23世界盃／棒協與中職攜手 納入10位中職戰將

中華民國棒球協會與中華職棒大聯盟攜手合作，就U23世界盃與亞洲職棒冠軍爭霸賽組訓共同考量下，今天公布的U23世界盃培訓名單納入10位中職球員。

中華棒協今天發布新聞稿表示，日前與中職討論U23世界盃及亞冠賽組訓與賽務，兩項賽事皆有U23年齡層選手參與，棒協理事長周玲妏與聯盟會長蔡其昌達成共識，先行盤點中職6隊符合資格球員供U23教練團評估，經與會人員共同討論並由聯盟協調，分別規劃組成兩項賽事的國家代表隊。

U23培訓隊名單於5日經棒協國家代表隊選訓委員會通過，今日於台南亞太國家棒球訓練基地展開集訓；棒協與聯盟將持續協調與合作，透過明確的賽事定位與合作分工，讓不同年齡及階段的選手獲得合適的國際賽歷練，共同培育具備國際競爭力的國家隊選手。

U23培訓隊名單如下：投手12人，雷皓博、吳瑞璁、許少捷、陳冠豪、徐磊、黃錦豪、吳丞顥、汪昆峰、楊家凱、林佾葳、王宇傑、王翾祈；其中吳瑞璁、陳冠豪、徐磊皆隸屬中職球隊，另外黃錦豪則效力日本職棒讀賣巨人隊。

捕手3人為吳柏萱、余羿賢、呂東翰；內野手7人為吳承皓、鄭俊瑋、鐘懷逸、蔡琞傑、葉弘仁、張士群、宋柏翰；而外野手4人為劉承佑、黃柏叡、林廷之、黃鈞麟。野手則有吳柏萱、余羿賢、吳承皓、蔡琞傑、宋柏翰、劉承佑、黃鈞麟為中職球員。