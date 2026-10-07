中職／感性回顧10年啦啦隊生涯 慈妹：很多特別回憶「下課」

富邦悍將隊上周被淘汰無緣季後賽，啦啦隊資深成員慈妹今天發文，用感性的文字和圖片回顧10年應援生涯，引發許多球迷聯想。

今年慈妹的應援場次不如過去，慈妹發文寫道，「我的第十年，18歲到28歲，從短髮到長髮，再變回短髮。從面對鏡頭會緊張，到愛說話，到講話會結巴。從很害怕相處，到很愛關心大家，到連自己都照顧不來。」

「這十年來很謝謝大家的照顧，公司、女孩、同仁、球迷，不管大的小的好的壞的，相信都是有轉化成自己的，老師在講，你要聽喔！找回自己、做健康快樂的自己，本來我就不是個愛漂亮愛打扮的女森，誤打誤撞闖進了這裡，那些辛苦不會說，還好大家都很照顧鬼靈精怪的我。」

對於未來，慈妹表示，「不求自己回到最初，只求能釋放能快樂，還有請富邦悍將加油拿總冠軍，十年，很多特別的回憶，下課。」

貼文曝光後，「下課」兩字引發部分網友聯想可能引退。網友們紛紛喊話，「可以不要下課嗎」、「慈妹明年要再見喔」、「希望慈妹留下，跟錢公一樣要看到富邦總冠軍」、「富邦沒拿總冠軍，不能從悍將中學畢業」、「明年再一起應援！不準跑哦！」。