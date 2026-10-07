中職／「能為高雄球隊應援非常驕傲」 一粒離隊後發長文、談下一步

台鋼雄鷹隊今天宣布啦啦隊Wing Stars共7名成員離隊，包含超人氣成員一粒。一粒今天透過社群平台發長文吐心聲，對於下一步，一粒強調如果有新動向，會親自向大家報告。

一粒先是感謝桂田文創（經紀公司）3年來的栽培以及球迷的支持，「三年前的素人，因為一個機會，踏進這個世界。從第一次站上球場，慢慢學會怎麼面對鏡頭、舞台、大家的目光，也許有時會感到緊張，但正因你們支持我，讓我忘了那些不安。能在台鋼陪伴大家走過一場又一場的比賽，和你們一起為球場上每一分、每一球吶喊！對我來說，這些回憶都非常珍貴。這三年，我真的很快樂！」

一粒也感謝Wing Stars隊友們，並提到家鄉高雄，「高雄是我生長的地方，能為自己家鄉球隊應援，站在這些屬於高雄的舞台上，用自己的方式為選手們加油，是一件讓我覺得非常幸福、也非常驕傲的事。」

一粒透露，「很多時候也許你們不知道，是你們讓我在覺得累、覺得迷惘的時候，又多了一點繼續往前走的力量。如果因為我的出現，能讓你原諒生活中的不如意，那些現實中的不完美，我想為了這些意義繼續走下去。現在因為有你們，我終於有勇氣長出自己的羽翼，去接受屬於自己的下一個挑戰，希望未來我們還能有機會相見！」

關於接下來會去哪，一粒強調會好好思考方向，「有新動向我會親自向大家報告，不知道未來會遇見什麼樣的人、什麼樣的風景，但我很期待！我會帶著這些年累積的一切，帶著你們給我的愛與祝福，繼續往前走。我由衷祝福每一位選手，願你們在各自的賽場上，都能越來越好，繼續為自己、為球隊拼盡全力。這三年，謝謝你們。我會繼續努力成為更好的自己。我們後會有期。愛你們！」