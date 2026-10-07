中職／震撼彈！台鋼雄鷹Thank You七名啦啦隊 「一粒」動向受關注

中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars今天宣布7位成員離隊，包含超人氣成員一粒，正式結束在Wing Stars3年的應援生涯。

台鋼雄鷹隊今年墊底結束賽季，如今宣布7名成員告別應援舞台，包含一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯及圈圈。

球團表示，謝謝女孩們當初帶著追夢的勇氣，勇敢站上徵選舞台，謝謝她們成為Wing Stars的一顆星星，在這片天空留下最美的身影！隨著棒球賽季漸近尾聲，她們的應援旅程也即將迎來最終章，但這份熱血與感動會一直陪伴著大家。

球團提到，在這段旅程正式畫下句點前，想邀請大家參與屬於女孩們的畢業典禮，一起送上最真摯的祝福，活動詳細資訊將於後續公告，敬請持續關注！

這次7人名單中最受矚目的是一粒，2024年因「葉保弟」應援曲爆紅，成為本土超人氣啦啦隊，還有球迷戲稱雄鷹主場是「粒寶樂園」。先前有報導指出，一粒可能轉戰樂天桃猿隊，因為一粒的姊姊Joy，丈夫是樂天桃猿捕手宋嘉翔。