中職／陳文杰再4天滿29歲 史上最年輕「東山再起獎」得主

中華職棒今天公布本季「東山再起獎」得主，台鋼雄鷹隊陳文杰出賽97場，363個打數敲出100支安打，打擊率2成75、全壘打3支、打點35分、盜壘成功8次、守備率百分之百，挺過漫長復健之路，以攻守俱佳的表現獲獎。

陳文杰在2016年選秀會第7輪被中信兄弟隊選中，2017至19年連續3季蟬聯二軍打擊王、安打王，並兩度拿下盜壘王，2019年抱回打點王，2022年站穩一軍主力位置，單季繳出3成打擊率、百安及雙位數盜壘，隔年陷入低潮，整季打擊率不到兩成，季後未被列入擴編選秀18人保護名單，最終被雄鷹選中。

陳文杰前年107支安打、4支全壘打、42分打點、11次盜壘成功，出賽數與打席也創下生涯新高，並拿下外野手金手套獎，但去季前熱身賽意外受傷，右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，提前結束球季，今年重返球場繳出穩定打擊成績，259次守備機會完成255次刺殺、4次助殺，守備率維持百分之百。

陳文杰將在10月11日滿29歲，成為中職史上最年輕的「東山再起獎」得主，這座獎項不只是對他本季重返球場、展現攻守實力的肯定，更象徵他面對低潮、傷勢與生涯轉折時，始終不放棄、持續向前的韌性。