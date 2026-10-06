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中職／桃猿例行賽終戰吞敗獲選秀榜眼籤 曾豪駒為戰績不佳致歉
去年中職總冠軍樂天桃猿今年以全年度戰績第4名作收，取得明年選秀榜眼籤。桃猿隊總教練曾豪駒賽後致詞跟球迷致歉，知道戰績不如預期，也表示會提升競爭力、強大團隊。
桃猿隊去年一路從季後挑戰賽拚進總冠軍賽（台灣大賽），最後順利拿下總冠軍，今年一度有爭下半季冠軍機會，但仍差最後一步，今天例行賽終戰以1比6不敵富邦悍將，全年度戰績57勝2和61敗、排名第4。
今年全年度戰績墊底的台鋼雄鷹取得明年中職選秀狀元籤，全年度戰績第5名的中信兄弟因為取得季後賽門票，明年選秀榜眼順位為樂天桃猿。
賽後桃猿隊總教練曾豪駒上場致詞，他先感謝現場球迷，從第1場比賽到第120場比賽支持著球隊，在比賽過程中看到球迷用熱情的肢體語言給球隊支持、為球員打氣，深深感受到球迷的熱情。
曾豪駒表示，「我知道今年的戰績不如預期，在此要跟大家致歉」，並承諾明年會提升競爭力、強大團隊的力量，「繼續挑戰明年賽季、爭取我們的榮耀，也請你們明年繼續支持我們。」
桃猿隊長梁家榮也對球迷表達感謝，不管主場、客場，感謝球迷用盡所有力氣為桃猿隊加油，場上球員都有感受到、也很感動，「希望大家能持續進場為我們加油，我們會好好努力。」
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