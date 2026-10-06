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中職／桃猿新秀初登板亮相 鍾亦恩先發吞敗、陳世展中繼好投

中央社／ 台北6日電
中華職棒樂天桃猿6日在主場樂天桃園棒球場與富邦悍將交手，為中職本季最後一場例行賽，桃猿隊派出2025年選秀首輪指名投手鍾亦恩（圖）生涯初登板，先發2.1局失5分，承擔敗投。樂天桃猿提供
中華職棒樂天桃猿6日在主場樂天桃園棒球場與富邦悍將交手，為中職本季最後一場例行賽，桃猿隊派出2025年選秀首輪指名投手鍾亦恩（圖）生涯初登板，先發2.1局失5分，承擔敗投。樂天桃猿提供

中職樂天桃猿隊今天主場迎戰富邦悍將，2025年選秀首輪投手鍾亦恩生涯初先發就受震撼教育，2.1局失5分承擔敗投，陳世展中繼完成初登板，繳出4局無失分好投，桃猿以1比6吞敗。

樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將，為中職本季最後一場例行賽，雖然比賽已經無關季後賽晉級關係，但仍有7621名觀眾入場。

桃猿隊讓2025年選秀首輪指名投手鍾亦恩生涯初先發，開賽狀況就不少，1局上接連被林澤彬、張洺瑀敲出安打，四壞保送王念好，再被陳真、董子恩、林書逸敲出安打，連失4分、因暴投失掉第5分。

鍾亦恩直到面對悍將第7名打者辛元旭，製造內野滾地球抓到第1個出局數，接著雖觸身球保送林岱安，但及時回穩，連續投出2次三振、沒有多掉分數。

鍾亦恩2局上再被王念好敲出二壘打，但沒有失分，3局上抓下第1個出局數後退場，接替登板的李柏毓連續被敲2支安打失掉1分。

桃猿隊4局上換上2025年選秀第3輪指名下勾投手陳世展生涯初登板，1人出局後雖被張洺瑀敲出安打，但接著製造雙殺、沒有掉分。

陳世展5局上也被敲出1支安打、但無失分，越投越穩，6、7局讓悍將打者6上6下；8局上桃猿隊再換上莊孟源生涯初登板，投1局無失分，最後由賴威誠完成第9局投球任務。

鍾亦恩生涯初登板、初先發就受震撼教育，用60球投2.1局，被敲6支安打，投出2次四死球保送，失掉5分責失分、承擔敗投。

陳世展生涯初登板則有不錯表現，中繼用34球投4局，被敲出2支安打，投出2次三振、無失分、無關勝敗。

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