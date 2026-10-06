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中職／榜眼籤送桃猿！悍將拒絕6連敗收尾 全年第3近7年首度卡位前段班

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王偉軒中繼3.2局、50球，未被敲安、無失分，送出5次三振，拿下生涯首勝。圖／富邦悍將隊提供
王偉軒中繼3.2局、50球，未被敲安、無失分，送出5次三振，拿下生涯首勝。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒本季例行賽最終戰，要決定明年選秀榜眼、探花誰屬，富邦悍將隊志不在此，今天以6：1擊敗樂天桃猿隊，避免以6連敗為賽季畫下句點，全年戰績59勝61敗排名第3，近7年首度卡位前段班；輸球的猿隊57勝61敗2和排名第4，取得榜眼籤。

猿隊昨天進行17下15上的海嘯級異動，此役以練兵為主，推出去年選秀第一指名的鍾亦恩生涯初登板、初先發，首局就遭遇震撼教育，遭悍將進攻10人次、攻下5分，最終以2.1局失5分收工。

去年選秀第三輪上榜的陳世展同樣是初登板，中繼4局演出好投，僅被敲2安打、無失分，成為猿隊此役最大亮點。

悍將今年仍由本土王牌李東洺先發，但最終只投1人次、5球收工，換上王偉軒中繼3.2局、50球，未被敲安、無失分，送出5次三振，拿下生涯首勝。

明年選秀由墊底台鋼雄鷹隊握有狀元籤，由於全年第5的中信兄弟隊取得季冠軍前進季後賽，退出選秀順位爭奪戰，全年第4將收下榜眼籤，成為此戰另類焦點，輸球的猿隊明年將在第二順位選人，贏球的悍將則是拿到探花籤。

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