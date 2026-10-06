中職／個人獎出爐！陳傑憲奪打擊王 悍將已連7季無人獲獎

中華職棒本季360場例行賽落幕，10座投打數據個人獎項底定，陳傑憲繼2020年後再度收下打擊王，今年統一獅、味全龍、台鋼雄鷹隊各奪3獎，中信兄弟隊由羅戈取得勝投王，富邦悍將、樂天桃猿隊掛蛋。

今天悍將、桃猿在桃園棒球場進行最終戰，個人獎焦點只剩林澤彬是否能以6打數6安打在打擊榜上完成逆襲，隨著第二打席吞K，提前退場，宣告挑戰失敗。

林澤彬無緣打擊王，也確定悍將連7季無人獲獎，前一次有悍將突圍已是2019年林益全打點王、羅力防禦率王。

雄鷹洋砲魔鷹登頂打擊三冠王，稱霸全壘打、安打、打點榜，也完成全壘打王三連霸，跟進高國輝（2014-16）的行列，成為中職史上第二人。龍隊洋投蔣銲防禦率1.49、136次三振奪得雙冠王，張政禹以33次盜壘成功搶下盜壘王。

獅隊的3座獎項來自3人，除了陳傑憲的打擊王外，還有後防兩位大將，髙塩將樹以25次中繼成功完成二連霸，新人鍾允華33次救援成功，登頂救援王。