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中職／光總會玩！劉俊豪單季9守位大滿貫 寫聯盟史上第一人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供
劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季最後一戰，總教練後藤光尊助「超級工具人」劉俊豪完成一項大紀錄，五局下安排他上場蹲捕，補上僅缺的一塊拼圖，成為中職史上第一位單季9守位大滿貫的選手。

劉俊豪今年在一軍的第一場出賽，為4月6日代跑後接手右外野，自此開啟今年的守位收集，4月14日擔任先發游擊手，後改守二壘，4月19日替補解鎖三壘。

悍將6月3日面對台鋼雄鷹隊戰局打到崩盤，八局下推出劉俊豪野手登板消化局數；6月19日替補守左外野，8月16日在「後藤實驗室」大膽出招下擔任先發中外野手，兩天後比賽後段移防一壘，至此單季已站過8個守位。

悍將本季已經確定出局，今天與猿隊的消化試合，助選手完成史上首見紀錄。五局下、兩出局，後藤光尊上場指示換人，就見劉俊豪穿戴捕手護具上場，與投手張瑞麟搭檔，面對猿隊董順傑，該打席最終以3球製造內野滾地球出局。

有趣的是，劉俊豪接捕第一球後，自己舉著球朝休息室揮手，將球丟回自家陣營，由後藤光尊接下，為他留下首蹲球。

劉俊豪單季9守位大滿貫，為中職史上第一人。圖／AI製表
劉俊豪單季9守位大滿貫，為中職史上第一人。圖／AI製表

劉俊豪本季9守位首場出賽日期

守位｜日期

右外野手 4/6

游擊手 4/14

二壘手 4/14

三壘手 4/19

投手 6/3

左外野手 6/19

中外野手 8/16

一壘手 8/18

捕手 10/6

劉俊豪本季9守位出賽場次

位置｜場次

游擊手 30

三壘手 12

二壘手 9

右外野 6

左外野 2

中外野 2

一壘手 1

投手 1

捕手 1

劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供
劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供

劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供
劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供

劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供
劉俊豪上場蹲捕，成為中職史上單季9守位第一人。圖／富邦悍將隊提供

劉俊豪 中職 後藤光尊

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