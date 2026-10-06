日職／林家正旅日首年一軍0出賽 將參加鳳凰聯盟拚機會

日本職棒各隊今天公布宮崎鳳凰聯盟參賽名單，台灣球員部分，火腿隊旅日捕手林家正、樂天金鷲隊21歲內野手陽柏翔、西武獅隊23歲外野手林冠臣入列，火腿隊台灣投手古林睿煬未出現在球員名單。

宮崎鳳凰聯盟是日職例行賽結束後的秋季賽事，提供年輕球員、二軍選手及需調整狀態球員更多比賽機會。

林家正旅美多年，在12強擔任中華隊主戰捕手，因引導投手能力和金牌戰開轟，加上帥氣外型，成為家喻戶曉的球星。今年林家正轉往日職體系發展，合約推估1年1600萬日圓，本季未在一軍出賽，在二軍出賽48場，累積1轟13打點，打擊率0.313，OPS值0.749。

陽柏翔本季在日職一軍出賽7場，9打數2安打，選到1保送，打擊率0.222。二軍出賽63場，累積3轟18打點，打擊率0.292，OPS值0.762。陽柏翔代表中華隊出戰名古屋亞運，擔任先發游擊手，最終奪下銅牌。

林冠臣身高196分，日南學園高校畢業後，就讀日本經濟大學，2024年報名日職選秀獲西武獅第4指名。林冠臣今年在二軍出賽13場，39打數9安打、0轟1打點，打擊率0.231，OPS值0.525。