中職／遭嗆「人品爛、舔共還開砲」 啦啦隊琳妲：別把造謠當言論自由

中信兄弟隊下半季封王，取得季後挑戰賽門票；樂天桃猿隊則是被淘汰。最近有不理性球迷對啦啦隊樂天女孩琳妲開嗆，對此琳妲表示，不實指控及造謠內容都已截圖存證，將交由律師依法處理。

兄弟下半季封王後，有不理性網友對琳妲開嗆，「妳不是很囂張？妳的人品有夠爛，舔共就算還敢開砲，啊不是要讓黃色難過？」

對此琳妲發文反擊，「恭喜兄弟贏球，也謝謝所有認真支持球隊的球迷。球場上的勝負，我一直都尊重，也真心恭喜每一位為勝利開心的人。但支持球隊、討論比賽，跟針對個人的不實指控是兩回事。不實指控及造謠內容，我都已截圖存證，後續將交由律師依法處理。可以不喜歡我、可以批評我的表現，但請不要把造謠當成言論自由。球賽有輸贏，做人有底線。再次恭喜兄弟，也希望大家把熱情留給球場，而不是拿來傷害任何一個人。」

今年9月桃猿與兄弟交手，樂天應援團團長山G把臉塗成黃色，象徵中秋節滿月，有球迷表示：「山G這個點子好讚，給黃色難看！」樂天女孩穆又甯也留言，「真的讓黃色難看，贏球開心啦！」這段言論讓部分兄弟球迷非常火大，穆又甯失言後道歉。

琳妲後來又留言：「以後月亮只能是白色。」再次引發爭議後，琳妲表示，「大家別激動，我的意思是如果之後有類似裝扮，可盡量避開容易讓大家產生聯想或爭議的顏色，這樣也會少一點誤會跟爭執，如果還是很不開心，要罵我沒關係，但希望不要再罵甯。」

琳妲2025年1月赴中國與政治網紅「寒國人」合體拍片，琳妲表示兩人認識10年，只是去找朋友玩，不需過度解讀。她強調此行是自費前往玩密室逃脫，全程未談政治，批評外界與部分酸民捕風捉影。