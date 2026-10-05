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日職／徐若熙中繼2局失1分 最速飆156公里

中央社／ 台北5日電

日職福岡軟銀鷹隊投手徐若熙10月回到一軍，今天再度中繼登板，投2局失1分、最快球速156公里，軟銀隊終場以1比3不敵東北樂天金鷲隊。

徐若熙10月重返一軍出賽，1日中繼登板投1局無失分，今天軟銀隊與樂天金鷲隊交手，軟銀隊前3局打完0比2落後，4局下徐若熙接替登板投球，先讓黑川史陽敲出中外野方向飛球出局，接著連續投出2次三振。

徐若熙5局續投，四壞保送首名打者中島大輔，三振抓到第1個出局數後，被辰己涼介敲出二壘打失掉1分，接著因野手選擇讓樂天攻占一、三壘，及時回穩，製造中外野方向飛球、左外野方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

徐若熙今天總計用32球投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速156公里、無關勝敗。

軟銀隊僅在5局上追回1分，比賽後半段沒能再有分數進帳吞敗；軟銀隊先發投手上茶谷大河投3局被敲出3支安打，投出4次四死球保送，失掉2分責失分、承擔敗投。

樂天隊前田健太先發投6局，被敲出6支安打，投出10次三振、1次四壞保送，僅失1分責失分、拿下勝投。

徐若熙 日職 辰己涼介

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