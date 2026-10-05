中職／獅象例行賽終戰多名球員初亮相 兩隊9日起挑戰賽交手

中職統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟今天交手，是上半季的補賽場次，兩隊有多名球員完成生涯初亮相，獅隊以7比4搶勝。兩隊結束本季例行賽程，將於9日起季後挑戰賽交手。

獅隊、兄弟今天在台中洲際棒球場交手，兄弟派出投手張祖恩先發，也是張祖恩繼2023年10月21日後，再度於一軍出賽、為中職生涯首場先發，獅隊1局上林佳緯敲出二壘打，靠著暴投、張皓崴高飛犧牲打先馳得點。

獅隊2局上再有攻勢，陳重羽選到保送，靠暴投站上二壘、盜上三壘，陳重廷安打送回分數；3局上面對兄弟中繼投手伍立辰，李丞齡敲安、林培緯獲四壞保送，陳維祥安打攻占滿壘，再靠著保送、高飛犧牲打、陳重廷適時安打，獅隊單局再拿4分。

獅隊由本土投手周彥農先發，5局下有狀況，被林瑞鈞敲出內野安打，再被徐紹予敲出二壘打掉分，接著被徐博瑋敲安，再因高飛犧牲打多掉1分；6局下有投出觸身球保送，被詹子賢敲安再掉1分，1人出局後退場，楊強森接替登板止血，也是楊強森中職生涯初登板。

獅隊8局上面對兄弟後援投手吳俊偉，邱智呈代打敲二壘打，2人出局後林子豪敲出內野安打，送回球隊第7分；兄弟9局下靠著許庭綸二壘打追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

兄弟野手徐紹予生涯初亮相先發打7棒、守一壘，5局生涯首安、首打點都出爐，黃霆杉則是9局下代打上場、完成生涯初登場，遭觸身球保送。

獅隊先發投手周彥農用78球投5.1局，被敲出7支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分、拿下勝投；生涯初登板的楊強森投0.2局無失分、拿下中繼成功。單場MVP則是敲2安、貢獻3分打點的陳重廷。

兄弟、獅隊接下來將在4戰3勝制季後挑戰賽碰頭，兄弟是下半季冠軍、手握1勝優勢，季後挑戰賽9日起在洲際棒球場開打。