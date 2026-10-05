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中職／陳傑憲上班1打席 林澤彬拚打擊王逆轉條件從7支7變6支6

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅陳傑憲。圖／統一獅隊提供（資料照）
統一獅陳傑憲。圖／統一獅隊提供（資料照）

中華職棒本季例行賽僅剩樂天桃猿、富邦悍將隊還有未完賽事，而兩隊無人在投打數據獎項處於領先位置，幾可宣告10大獎塵埃落定，陳傑憲可望繼2020年之後再拿打擊王，排名第二的林澤彬需要6打數6安打才能翻盤，堪稱不可能的任務。

統一獅隊今天以7：4擊敗中信兄弟隊，陳傑憲替補出賽，1打席擊出內野滾地球出局，確定本季數據為323打數敲出104安打，打擊率從賽前的0.323下修為0.322。

林澤彬一度在補足打席後空降首位，但近6場比賽23打數只有1安打，數據暴跌，打擊率已經下修到0.310。若陳傑憲今天未出賽情況下，明天林澤彬需要7支7才能超越，最終陳傑憲代打1打席空手而歸，讓林澤彬的超車條件變成6支6。

陳傑憲生涯已握有2座安打王、1座打擊王，若今年入手打擊王，將是他生涯第4座非票選類個人獎。

林澤彬 陳傑憲 中職

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