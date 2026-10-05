中職／牛棚投手挨罵比掌聲多很多 陳冠宇看到張奕IG留言超感動

樂天桃猿隊左投陳冠宇結束本季賽事，連續3年出賽數超過50場，承受極大壓力，也為球隊保住不少勝利，最近看到富邦悍將隊牛棚主力張奕在IG的留言，這位月底將滿36歲的老將說：「真的很感動。」

陳冠宇本季出賽56場，戰績3勝3敗18中繼17救援、防禦率2.18，成為中職史上首位單季15中繼、15救援的投手，自認投球表現不錯，但也強調先發投手撐住比賽，登板時有機會爭取更多紀錄。

張奕在IG留言「真正值得紀念的，不是一瞬間的高光，而是長時間不被看見的堅持」、「你以為自己終於準備好了，以為熬過那些沒有人知道的日子，終於等到了屬於自己的那一天」、「但有時候，才剛握在手裡的喜悅，隔天就可能被毫不留情地討回去」、「贏的時候，記得珍惜；輸的時候，也只能把不甘收進心裡，然後告訴自己明天，再討回來」。

張奕本季23次中繼成功在全聯盟排名並列第3，甚至代班終結者還有6場救援成功，陳冠宇對他的留言感同身受，回說：「投手們都懂的心聲，今年辛苦了，棒棒。」

陳冠宇透露，牛棚投手投得好，只會獲得一點點掌聲，投不好卻被罵很多，他要向所有中繼、後援投手致意，看看高塩將樹、陳柏清、張奕、蘇俊璋等人的表現，大家真的辛苦了。