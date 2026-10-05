快訊

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

中職／牛棚投手挨罵比掌聲多很多 陳冠宇看到張奕IG留言超感動

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿投手陳冠宇（中）表現出色，為球隊保住不少勝利。本報資料照
樂天桃猿投手陳冠宇（中）表現出色，為球隊保住不少勝利。本報資料照

2026名古屋亞運

樂天桃猿隊左投陳冠宇結束本季賽事，連續3年出賽數超過50場，承受極大壓力，也為球隊保住不少勝利，最近看到富邦悍將隊牛棚主力張奕在IG的留言，這位月底將滿36歲的老將說：「真的很感動。」

陳冠宇本季出賽56場，戰績3勝3敗18中繼17救援、防禦率2.18，成為中職史上首位單季15中繼、15救援的投手，自認投球表現不錯，但也強調先發投手撐住比賽，登板時有機會爭取更多紀錄。

張奕在IG留言「真正值得紀念的，不是一瞬間的高光，而是長時間不被看見的堅持」、「你以為自己終於準備好了，以為熬過那些沒有人知道的日子，終於等到了屬於自己的那一天」、「但有時候，才剛握在手裡的喜悅，隔天就可能被毫不留情地討回去」、「贏的時候，記得珍惜；輸的時候，也只能把不甘收進心裡，然後告訴自己明天，再討回來」。

張奕本季23次中繼成功在全聯盟排名並列第3，甚至代班終結者還有6場救援成功，陳冠宇對他的留言感同身受，回說：「投手們都懂的心聲，今年辛苦了，棒棒。」

陳冠宇透露，牛棚投手投得好，只會獲得一點點掌聲，投不好卻被罵很多，他要向所有中繼、後援投手致意，看看高塩將樹、陳柏清、張奕、蘇俊璋等人的表現，大家真的辛苦了。

張奕 陳冠宇 牛棚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／日台生涯首次季末還拚季後賽 陳冠宇創罕見紀錄爭取長約

中職／李東洺最終戰登板拚11勝 張奕伺機搶中繼

中職／曾家輝局數爆表不打亞冠賽 形容王溢正當年真的很厲害

中職／投手好卻勝投少現象 林岳平：因實力接近

相關新聞

中職／超噁！樂天女孩遭潑啤酒、喝過的水 艾融眼睛感染就醫 岱縈怒回應

樂天桃猿昨日在桃園棒球場進行補賽，並補辦原訂8月8日登場的「10號隊友玩水祭」，沒想到原本讓球迷與樂天女孩同樂的活動，賽後卻爆發球迷朝Rakuten Girls及工作人員潑灑啤酒事件，不僅造成艾融眼睛不適就醫，也讓岱縈發文直言，若未來還有類似玩水互動活動，「本人將不排班」。

中職／0.0002勝率之差對決泡湯 悍將、桃猿「榜眼決定戰」明日再戰

攸關明年選秀榜眼誰屬的桃園棒球場富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，確定因雨延賽，改到隔日再戰，兩隊賽季延後1天落幕。

中職／兄弟公布季後賽主場票價 台中洲際最貴只要1千元

中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊擁有3場主場，將在台中洲際球場對決統一獅隊，而且先保送1勝，今天公布相關售票資訊，票價最高是首戰內野熱區1000元，其餘都是3位數。

中職／猿隊拚季後賽門票失利 曾豪駒坦言未達最低門檻

樂天桃猿隊昨天在桃園球場以4：9不敵味全龍隊，例行賽倒數第2戰遭淘汰，中斷連續4年闖進季後賽紀錄；總教練曾豪駒今天表示，球隊去年奪下總冠軍，今年無法打進季後賽，未達設定的最低門檻，自已必須負責。

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽「保底」大巨蛋5場 若兄弟晉級變7場

中華職棒37年季後賽戲碼底定，中職聯盟今天公布完整賽程，若中信兄弟隊前進台灣大賽，系列賽7場將全數都在台北大巨蛋，若統一獅隊晉級，2場主場則選定亞太棒球場。

中職／牛棚投手挨罵比掌聲多很多 陳冠宇看到張奕IG留言超感動

樂天桃猿隊左投陳冠宇結束本季賽事，連續3年出賽數超過50場，承受極大壓力，也為球隊保住不少勝利，最近看到富邦悍將隊牛棚主力張奕在IG的留言，這位月底將滿36歲的老將說：「真的很感動。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。