快訊

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／威克把球轟進全壘打牆縫隙 領隊意外發現牆上還長出植物

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊領隊野原武人強調，將會好好維修桃園球場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊領隊野原武人強調，將會好好維修桃園球場。圖／樂天桃猿隊提供

2026名古屋亞運

樂天桃猿隊在例行賽倒數第2戰遭淘汰，中斷連續4年晉級季後賽紀錄，領隊野原武人今天坦言，很可惜未達到期待的結果，明年除了重新起步，也將好好維修桃園球場，他說：「除了修繕屋頂，也會增高觀眾席的防護網。」

猿隊明天將在桃園主場進行本季最後一場比賽，對手是富邦悍將隊，爭取年度勝率排名前3；桃園球場本季51場例行賽共有46萬7000人進場，單場平均9156人比去年成長2.57%。

猿隊昨天在桃園球場對味全龍隊之戰以4：9落敗，2局下出現罕見場面，洋砲威克揮出左外野方向深遠飛球，小白球竟然剛好夾在全壘打牆、廣告看板之間的縫隙，本來判定3分砲也改判二壘打。

龍隊總教練葉君璋對球的落點有意見，裁判主動審視比賽畫面，發現確實沒有飛過全壘打牆，葉總賽後談到這個罕見情況，認為確實對比賽勝負影響很大。

野原武人談到此事也說，昨天有看到這個畫面，會把改善全壘打牆列入評估，笑說：「牆上還有植物長出來。」

中職 植物 樂天

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／小白球竟鑽進全壘打牆縫隙 威克罕見「3分砲」改判二壘打

中職／猿明年仍朝雙洋砲方向 領隊直言球迷對開轟有期待感

中職／曾豪駒誓言最後兩戰全力搶勝 明天若拚季冠軍要推出威能帝

中職／日台生涯首次季末還拚季後賽 陳冠宇創罕見紀錄爭取長約

相關新聞

中職／超噁！樂天女孩遭潑啤酒、喝過的水 艾融眼睛感染就醫 岱縈怒回應

樂天桃猿昨日在桃園棒球場進行補賽，並補辦原訂8月8日登場的「10號隊友玩水祭」，沒想到原本讓球迷與樂天女孩同樂的活動，賽後卻爆發球迷朝Rakuten Girls及工作人員潑灑啤酒事件，不僅造成艾融眼睛不適就醫，也讓岱縈發文直言，若未來還有類似玩水互動活動，「本人將不排班」。

中職／0.0002勝率之差對決泡湯 悍將、桃猿「榜眼決定戰」明日再戰

攸關明年選秀榜眼誰屬的桃園棒球場富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，確定因雨延賽，改到隔日再戰，兩隊賽季延後1天落幕。

中職／兄弟公布季後賽主場票價 台中洲際最貴只要1千元

中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊擁有3場主場，將在台中洲際球場對決統一獅隊，而且先保送1勝，今天公布相關售票資訊，票價最高是首戰內野熱區1000元，其餘都是3位數。

中職／猿隊拚季後賽門票失利 曾豪駒坦言未達最低門檻

樂天桃猿隊昨天在桃園球場以4：9不敵味全龍隊，例行賽倒數第2戰遭淘汰，中斷連續4年闖進季後賽紀錄；總教練曾豪駒今天表示，球隊去年奪下總冠軍，今年無法打進季後賽，未達設定的最低門檻，自已必須負責。

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽「保底」大巨蛋5場 若兄弟晉級變7場

中華職棒37年季後賽戲碼底定，中職聯盟今天公布完整賽程，若中信兄弟隊前進台灣大賽，系列賽7場將全數都在台北大巨蛋，若統一獅隊晉級，2場主場則選定亞太棒球場。

中職／牛棚投手挨罵比掌聲多很多 陳冠宇看到張奕IG留言超感動

樂天桃猿隊左投陳冠宇結束本季賽事，連續3年出賽數超過50場，承受極大壓力，也為球隊保住不少勝利，最近看到富邦悍將隊牛棚主力張奕在IG的留言，這位月底將滿36歲的老將說：「真的很感動。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。