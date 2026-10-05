中職／威克把球轟進全壘打牆縫隙 領隊意外發現牆上還長出植物

樂天桃猿隊在例行賽倒數第2戰遭淘汰，中斷連續4年晉級季後賽紀錄，領隊野原武人今天坦言，很可惜未達到期待的結果，明年除了重新起步，也將好好維修桃園球場，他說：「除了修繕屋頂，也會增高觀眾席的防護網。」

猿隊明天將在桃園主場進行本季最後一場比賽，對手是富邦悍將隊，爭取年度勝率排名前3；桃園球場本季51場例行賽共有46萬7000人進場，單場平均9156人比去年成長2.57%。

猿隊昨天在桃園球場對味全龍隊之戰以4：9落敗，2局下出現罕見場面，洋砲威克揮出左外野方向深遠飛球，小白球竟然剛好夾在全壘打牆、廣告看板之間的縫隙，本來判定3分砲也改判二壘打。

龍隊總教練葉君璋對球的落點有意見，裁判主動審視比賽畫面，發現確實沒有飛過全壘打牆，葉總賽後談到這個罕見情況，認為確實對比賽勝負影響很大。

野原武人談到此事也說，昨天有看到這個畫面，會把改善全壘打牆列入評估，笑說：「牆上還有植物長出來。」