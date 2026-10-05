中職／日台生涯首次季末還拚季後賽 陳冠宇創罕見紀錄爭取長約

樂天桃猿隊拚到例行賽倒數第2戰，確定無法打進季後賽，牛棚主力陳冠宇也關機，本季出賽56場，投出3勝3敗18中繼17救援、防禦率2.18的佳績，成為中職史上首位完成單季15中繼、15救援的投手，他說：「今年是合約年，希望用好成績爭取複數年合約。」

中職本季賽事打到昨天才確定季後賽最後一席，中信兄弟隊跟上味全龍、統一獅隊的腳步，猿隊爭取下半季冠軍失利，無法挑戰隊史第9座總冠軍；陳冠宇表示，自己也是首次例行賽打到最後階段，還能競爭季後賽，球員生涯愈來愈接近接近尾聲，不知以後還有沒有機會碰到這種戰況。

陳冠宇將在本月29日滿36歲，回顧日本職棒和中職生涯，他說：「以前在日職羅德隊時，有時打到90幾場比賽（現行賽制整季143場）就知封王無望，到球場的心情都很煎熬，覺得中職賽制很有趣，才會出現季末多隊競爭季後賽的難得場面。」

陳冠宇已效力猿隊6年，認為台灣球員打擊、守備細膩度都進步很多，他說：「中職不好投，這是讓自己覺得有動力的環境。