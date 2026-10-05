中職／猿明年仍朝雙洋砲方向 領隊直言球迷對開轟有期待感

樂天桃猿隊挑戰下半季冠軍失利，確定中斷連續4年闖進季後賽紀錄，領隊野原武人今天表示，差一點點、覺得很遺憾，尤其下半季一度排名第1，落後的勝差也不大，很可惜未達到期待的結果。

猿隊本季採用雙洋砲政策，威克出賽49場8轟、29分打點，道威聖18場0轟、2分打點，野原武人說：「明年預計仍會朝這個方向。」他強調投手群表現穩健，因此動用雙洋砲，下半季這種政策也OK，有和教練團討論才會做出決定，球迷對洋砲轟出全壘打也有期待感。

猿隊目前119場比賽打出57勝2和60敗，明天將在桃園球場和富邦悍將隊進行補賽，野原武人表示，對戰績沒有任何藉口、任何理由，結果就是這樣，今年球季還剩最後一場比賽，希望年度勝率可以排名前3。

猿隊總教練曾豪駒認為，今年未打進季後賽，沒有達到設定的最低門檻，自己必須負責；野原武人表示，曾豪駒是值得信賴的教頭，出身球團系統，可以彈性溝通，又有世界12強賽和經典賽經驗，未來合約還不方便透露，但會朝「明年一起努力奮戰」的方向。

猿隊明星外野手陳晨威3年合約將在明年季後到期，未來動向成為焦點，野原武人笑說：「他是隊上重要球員，球團有聽到球迷的心聲，主要球員都會留下來。」