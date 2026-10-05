中職／猿隊拚季後賽門票失利 曾豪駒坦言未達最低門檻

樂天桃猿隊昨天在桃園球場以4：9不敵味全龍隊，例行賽倒數第2戰遭淘汰，中斷連續4年闖進季後賽紀錄；總教練曾豪駒今天表示，球隊去年奪下總冠軍，今年無法打進季後賽，未達設定的最低門檻，自已必須負責。

中信兄弟隊昨天在台中洲際球場以12：1大勝台鋼雄鷹隊，搶到下半季冠軍，猿隊確定無法連兩年晉級總冠軍賽，曾豪駒 說：「有注意這場比賽，兄弟一開始就拉開比數，第7局確定封王後，我們就把梁家榮換下來，他是帶傷比賽。」

猿隊原定今天在桃園球場對富邦悍將隊之戰，本來是今年最後一場例行賽，因為大雨延到明天再打，曾豪駒也特別感謝猿迷從季初一路相挺至今，強調部分球員已經展開秋訓，吸取經驗為明年球季做準備。

回顧今年球季，曾豪駒認為本土投手包括曾家輝、林子崴等人都有很大進步，儘管團隊攻擊不是很好，馬傑森也有成長，下半季回歸後有把成績拉起來，希望明年繼續保持這種好的狀態。

猿隊今年採用雙洋砲政策，領隊野原武人強調明年仍會延用，曾豪駒說：「等到球季結束會開會，針對賽季進行總檢討，到時再討論。」

曾豪駒坦言，今年球季有些比賽連結不夠、未做好細節，也有傷兵問題，團隊競爭力還要再提升才行。

猿隊目前119場比賽打出57勝2和60敗，明天最後一戰將用年輕選手為主，曾豪駒希望他們把在二軍比賽的表現，在一軍好好展現給球迷看。