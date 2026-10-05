中職／0.0002勝率之差對決泡湯 悍將、桃猿「榜眼決定戰」明日再戰

攸關明年選秀榜眼誰屬的桃園棒球場富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，確定因雨延賽，改到隔日再戰，兩隊賽季延後1天落幕。

季後賽形勢已在昨天全數底定，由於全年第5的中信兄弟隊取得季冠軍，退出選秀順位競爭，將由全年第4拿到榜眼，讓這場悍將、猿隊之戰處境變得微妙，兩隊目前無勝差，悍將僅以勝率0.0002的差距略優於猿隊，最終戰輸家將奪榜眼、贏家拿下探花。

聯盟稍早公告，「原訂2026/10/5（一）18：35 [例行賽編號274場] 富邦悍將（樂天桃園）樂天桃猿賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至2026/10/6（二）18:35，原場地樂天桃園棒球場進行補賽，特此公告。」