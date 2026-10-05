中職／輸球的一方才有利？ 富邦樂天補賽成「榜眼籤爭奪戰」

中華職棒37年例行賽進入最後尾聲，4日三地賽事過後，下半季爭冠局勢正式拍板。中信兄弟以12：1大勝台鋼雄鷹，確定拿下下半季冠軍並取得季後賽門票；味全龍則以9：4擊敗樂天桃猿，讓桃猿季後賽夢碎；統一7-ELEVEn獅也以6：1擊退富邦悍將，讓悍將吞下5連敗。隨著季後賽名單底定，5日富邦與樂天的例行賽最終補賽，反而意外變成攸關明年選秀順位的「榜眼籤爭奪戰」。

富邦悍將主場不敵統一獅，也讓他們全年戰績來到58勝61敗，確定自2020年起連續7季勝率未達5成。球團成軍10季以來，只有2019年曾以63勝55敗打出單季5成以上勝率，其餘9季都未能跨過5成門檻。

下半季排名底定後，兄弟將在季後挑戰賽對上統一獅，爭奪晉級台灣大賽資格。全年戰績方面，味全龍與統一獅確定位居前2名，中信兄弟因拿下半季冠軍晉級季後賽，明年選秀順位將退至第4順位之後，台鋼雄鷹則因全年墊底，提前鎖定明年新人選秀狀元籤。

也因為兄弟退出選秀前段順位競爭，富邦與樂天5日之戰成為決定榜眼與探花順位的關鍵。

兩隊目前全年勝率同為0.487且無勝差，未晉級季後賽的雄鷹、富邦、樂天將包辦明年選秀前3順位。依照中職選秀規則，全年戰績越差順位越前面，因此5日富邦與樂天之戰的輸球一方，將取得明年選秀第2順位榜眼籤；贏球一方則會落到第3順位探花籤。

若富邦擊敗樂天，悍將將以59勝61敗、勝率4成92結束球季，樂天則以58勝62敗、勝率4成83收尾，榜眼籤將落到桃猿手中。反之，若樂天贏球，桃猿同樣會以59勝61敗、勝率4成92作收，富邦則以58勝62敗、勝率4成83結束球季，悍將將取得明年選秀第2順位。

贏球的球隊反而會造成選秀順位的吃虧，出現這種贏也不是的尷尬局勢，讓這場原本看似無關季後賽席次的補賽收官戰，如今卻因選秀順位牽動而增添話題。

樂天原先預告由投1休4的威能帝先發，不過在遭兄弟淘汰後更改安排，改由去年選秀第一指名、有「醬油之子」稱號的鍾亦恩掛帥。鍾亦恩本季在二軍出賽15場，留下3勝2敗、防禦率3.08，將在例行賽最後一戰迎來一軍開箱。富邦方面則維持由本土王牌李東洺先發。