中職／兄弟公布季後賽主場票價 台中洲際最貴只要1千元

樂天桃猿昨日在桃園棒球場進行補賽，並補辦原訂8月8日登場的「10號隊友玩水祭」，沒想到原本讓球迷與樂天女孩同樂的活動，賽後卻爆發球迷朝Rakuten Girls及工作人員潑灑啤酒事件，不僅造成艾融眼睛不適就醫，也讓岱縈發文直言，若未來還有類似玩水互動活動，「本人將不排班」。

2026-10-05 14:48