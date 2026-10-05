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中職／兄弟公布季後賽主場票價 台中洲際最貴只要1千元

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊今天公布售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊今天公布售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

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中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊擁有3場主場，將在台中洲際球場對決統一獅隊，而且先保送1勝，今天公布相關售票資訊，票價最高是首戰內野熱區1000元，其餘都是3位數。

季後挑戰賽5戰3勝制（實為4戰3勝制），兄弟球團表示，6日上午10點起會員優先購票、7日晚上6點全面開放。

兄弟將在9日、11日、12日比賽擔任主場球隊（後兩場比賽如有必要才進行），獅隊10日在台南亞太主球場迎敵，晉級總冠軍賽的球隊，將從17日起和味全龍隊爭霸。​

中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊今天公布售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中華職棒季後挑戰賽將於9日開打，中信兄弟隊今天公布售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

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