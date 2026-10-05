中職／超噁！樂天女孩遭潑啤酒、喝過的水 艾融眼睛感染就醫 岱縈怒回應

樂天桃猿昨日在桃園棒球場進行補賽，並補辦原訂8月8日登場的「10號隊友玩水祭」，沒想到原本讓球迷與樂天女孩同樂的活動，賽後卻爆發球迷朝Rakuten Girls及工作人員潑灑啤酒事件，不僅造成艾融眼睛不適就醫，也讓岱縈發文直言，若未來還有類似玩水互動活動，「本人將不排班」。

事件發生在玩水祭尾聲，當時現場正播放《桃園男兒》，人在西區應援台的KIRA突然遭球迷潑灑啤酒，一旁的主持人艾融以及其他球迷同樣受到波及。

艾融事後透露，液體進入眼睛後立刻出現刺痛感，一度痛到睜不開眼，只能趕緊拿附近水桶裡的水沖洗眼睛，並請現場目擊球迷協助保留相關影像。事後在球團協助下，她與KIRA一同前往醫院接受檢查。

KIRA透過社群還原事發經過，「（10/4）玩水趴的尾聲，在播放桃園男兒的時候，我在西區應援台被球迷潑了啤酒，包含我旁邊的球迷、艾融都遭受波及，希望大家可以幫我翻一翻自己的相簿，看看有沒有可能拍到過程，麻煩大家了。」

隨著事件持續延燒，不同角度的現場影片也陸續曝光。有球迷指稱，涉事人士先拿水桶潑灑，之後又取得啤酒朝應援台方向潑灑，相關畫面也陸續被提供給當事人。

Rakuten Girls成員琳蛋也透露，女孩回到休息室後，身上的啤酒味甚至難以洗掉，引發大批球迷撻伐；資深成員岱縈隨後也針對事件發聲，並透露這已經不是她第一次在玩水活動中感受到安全疑慮。

岱縈表示，自己上一次參與玩水活動時就因為眼睛感染，直到這兩天眼睛仍有些腫，目前也持續使用眼藥水。她坦言，即使戴著護目鏡，能提供的保護仍然有限，只要水柱從頭部上方落下，水依舊可能進入眼睛；當眼睛出現不舒服、必須拿下護目鏡清理時，又更容易直接遭到水柱攻擊。

更讓岱縈擔心的是，原本自己認為球迷可能是玩得太開心，並非故意朝臉部噴水，但事後看過多段現場影片後，卻能明顯看到不少水柱直接朝著臉部射來，甚至出現潑灑啤酒，以及可能使用其他不明液體的情況。直言球團事前其實已經「再三宣導」，現場也安排工作人員維持秩序，但仍然難以完全避免少數球迷違反規定。

「如果日後還有像今次這種玩水互動方式的主題活動，本人將不排班。不要等到發生不可彌補的傷害時，才知道事情的嚴重性。」

事實上，樂天桃猿在活動登場前就已經公布明確規範，水槍內只能裝填清水，禁止加入飲料、酒精或其他液體，同時不得朝球員、Rakuten Girls、應援團、工作人員以及未參與戲水的觀眾噴水，也提醒避免朝他人頭部、臉部與眼睛噴射。針對此次事件，樂天桃猿5日也正式發出聲明，確認確實有球迷無視規範，蓄意朝樂天女孩以及球團工作人員臉部潑灑啤酒。

「昨日（10/4）賽後玩水祭活動期間，發生球迷無視球團規範，蓄意朝樂天女孩及球團工作人員臉部潑灑啤酒一事，此舉已嚴重違反球場及活動規範，更造成被害人身體不適。」

目前球團已針對現場影音、相關照片以及社群資訊進行全面蒐證，並配合警方調查。對於涉案人士，球團也祭出重罰，未來「將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動」，同時將進一步追究相關法律責任。球團最後強調，將持續致力於提供教練、球員、應援團、樂天女孩、工作人員及球迷安全、友善的比賽環境，也呼籲進場球迷遵守活動規定、理性支持，共同維護球場秩序與安全。