中職／龍隊爭冠5場「攻蛋」門票開搶 前兩戰最貴2800元、最便宜700元

味全龍隊以上半季冠軍及全年勝率第一之姿挺台灣大賽，5場主場全數安排在台北大巨蛋，今天公布總冠軍賽售票，前兩戰最貴2800元、最便宜700元。

龍隊今年總冠軍賽以「RUN for HONOR」為口號，邀請AI手機領導品牌「HONOR」攜手合作，雙方將於接下來的每場關鍵戰役並肩同行，並推出赤焰球衣、風衣外套等全新入場贈品，號召龍迷們踴躍進場應援。

龍隊在總冠軍賽握有5場主場，分別是第1、2戰10月17、18日，以及第5到7戰10月23到25日。台灣大賽主場門票不分全半票，另保留身心障礙票。前兩戰台北大巨蛋B1內野票價為1800到2800元，L2內野1800到2100元，L3 Lounge區2200元，L4-L5一般席700到1000元，B1-L2外野700到1000元。

龍隊主場賽事門票於「味全龍官方售票網」與「味全龍售票APP」開賣，10月6日12:00-23:59開放季票會員優先購票，10月7日12:00-23:59開放狂龍軍會員優先購票。優先購票階段每人限購6張，每筆訂單最多4張（購買6張需分2筆訂單）。全面開放購票時間為10月12日12:00，屆時亦可透過「KLOOK」、「KKDAY」購票。

為了打造壯闊紅潮應援氛圍，龍隊準備多款入場贈品，B1-L3內野票將於第1戰贈送「RUN for HONOR赤焰球衣」及「RUN for HONOR應援旗」；第2戰贈送「紅潮凱旋風衣外套」及「RUN for HONOR應援毛巾」。L4-L5內野票將於第1戰贈送「RUN for HONOR應援旗」、第2戰贈送「RUN for HONOR應援毛巾」。G5、G6的入場贈品將另行公布，G7則無入場贈品。

味全龍隊以上半季冠軍及全年勝率第一之姿挺台灣大賽，今天公布總冠軍賽售票。圖／味全龍隊提供