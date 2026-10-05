中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽「保底」大巨蛋5場 若兄弟晉級變7場
中華職棒37年季後賽戲碼底定，中職聯盟今天公布完整賽程，若中信兄弟隊前進台灣大賽，系列賽7場將全數都在台北大巨蛋，若統一獅隊晉級，2場主場則選定亞太棒球場。
今年季後挑戰賽將由下半季冠軍兄弟迎戰年度勝率第二的獅隊，爭奪台灣大賽門票，季後挑戰賽將於10月9日起開打。
季後挑戰賽採5戰3勝制（實為4戰3勝制），兄弟先握有1勝優勢，並擁有3場主場賽事，分別於10月9日、11日及12日在台中洲際棒球場進行；獅隊則有1場主場賽事，將於10月10日在台南亞太主球場登場。
台灣大賽預計於10月17日開打，年度勝率第一、同時也是上半季冠軍的味全龍隊，將享有5場主場優勢，主場賽事皆安排在台北大巨蛋。季後挑戰賽晉級球隊則擁有2場主場賽事，若由兄弟晉級，2場比賽同樣都在台北大巨蛋進行；若由獅隊晉級，則安排在台南亞太主球場迎戰對手。
中華職棒37年季後賽主客場配置
季後挑戰賽（4戰3勝制）：中信兄弟（保底1勝）vs.統一獅
場次 日期 開賽時間 主場球隊 球場
G1 10/9(五) 17:05 中信兄弟 洲際
G2 10/10(六) 17:05 統一獅 亞太主
G3* 10/11(日) 17:05 中信兄弟 洲際
G4* 10/12(一) 18:35 中信兄弟 洲際
總冠軍賽（7戰4勝制）：味全龍vs.季後挑戰賽晉級球隊
場次 日期 開賽時間 主場球隊 球場
G1 10/17(六) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G2 10/18(日) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G3 10/20(二) 18:35 季後挑戰賽晉級球隊 中信兄弟：台北大巨蛋／統一獅：亞太主
G4 10/21(三) 18:35 季後挑戰賽晉級球隊 中信兄弟：台北大巨蛋／統一獅：亞太主
G5* 10/23(五) 18:35 味全龍 台北大巨蛋
G6* 10/24(六) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G7* 10/25(日) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
註：*為如有需要才進行
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