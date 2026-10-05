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黑豹旗開打 215隊參賽創新高

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會氣氛熱烈。圖／中華棒球協會提供
中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會氣氛熱烈。圖／中華棒球協會提供

2026名古屋亞運

由中國信託商業銀行冠名贊助的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年將於十月廿五日點燃戰火，本屆二一五隊參賽，其中混合組二○五隊、女子組十隊，參賽隊伍數再創賽史新高紀錄，展現「台灣甲子園」的熱血魅力。

昨天舉辦賽事記者會暨抽籤大會，抽籤環節氣氛熱烈，由台中市龍津高中抽中「籤王」，首戰將與尋求衛冕的桃園市平鎮高中交手。龍津高中隊長陳冠辰表示，很興奮能挑戰強大對手，他也很有志氣自請開幕戰先發投球，希望有機會三振打者，將團結一致帶領隊友全力拚戰，不留遺憾。

中國信託金控主任秘書陸麟錚表示，感謝中華棒協長年深耕基層棒球，為熱愛棒球的孩子搭建舞台，中國信託長年扮演台灣棒球最堅實的後盾，去年黑豹旗首度推出卅二強績優社團補助方案，今年新設營養補助計畫，攜手專業營養師團隊，透過體能與營養檢測、數據蒐集分析及個人化營養建議，提升選手運動表現，為台灣棒球培育更多潛力好手。

中華棒球協會理事長周玲妏表示，黑豹旗不僅可培育優秀的棒球好手，更可讓所有熱愛棒球的學子，都有機會站上球場揮灑青春，從首屆五十一支球隊成長至二一五隊參賽，今年共有超過四千位熱血的棒球好手走進球場，感受棒球帶來的熱情與感動。她也提到，中華棒協榮譽理事長辜仲諒近年來致力推廣棒球，提升台灣棒球整體戰力，期盼讓棒球成為凝聚向心力的運動，而中信盃黑豹旗正是實現這份願景的重要舞台。

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